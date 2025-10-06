スポーツの秋、到来です。

【写真を見る】旬を味わい名所を駆け抜ける！ "山形まるごとマラソン" に国内外からの大勢のランナー マラソン日本記録保持者も登場！（山形）

「山形まるごとマラソン」がきのう（５日）行われ、およそ５６００人のランナーが山形市の名所などを全力で駆け抜けました。

今年で１２回目となる「山形まるごとマラソン」。

今回のゲストランナーは、マラソン日本記録保持者の鈴木健吾選手です。

北は北海道から南は沖縄まで、さらに、台湾など海外から参加した人も。駅伝の強豪大学の選手も含めて、およそ５６００人が集まりました。

スタート直前、選手たちの気合は十分のようです。

ランナー「（Ｑ．目標は？）必ずゴールする！（Ｑ．注意することは？）転ばないように。あとトイレに途中いきたくならないように」

ランナー「無理せず完走目指して歩かないように頑張ります」





ランナー「（Ｑ．楽しみは？）沿道の応援ですね。雰囲気よくて楽しみで参加しています。元気もらえるんで。走ってて楽しいね」

「頑張るぞ！オー」

こちらのご夫婦はランナーとして走る家族をなかなか見つけられないようです。

ランナーの家族「みつけられなくてどこにいるの～みたいな」

直接会えなくても、応援の気持ちは届いているはずです。

■旬を味わい名所を駆け抜ける！

いよいよ、レーススタート！



コースは３キロ、５キロ、ハーフマラソンの３つです。ハーフマラソンでは文翔館や馬見ヶ崎川など山形市の名所を駆け抜けていきました。

ランナーを楽しませたのは景色だけではありません。ハーフマラソンの７キロ地点、七日町大通りでは、シャインマスカットなど山形の旬を味わえる補給所が並び、ランナーを後押しします。

ランナー「水分がめっちゃあってマラソンにピッタリ！」

そして、ゴール目前！選手たちの表情は、晴れやかな笑顔もあれば、苦しい表情も。最後のひと踏ん張りで、なんとかゴールしました。

ゴールしたランナーを待っていたのは、アツアツの「芋煮」。疲れた体に染みわたったようです。

■走ってみて

ランナー「練習不足を実感しました。でも完走したので嬉しいです。５５歳頑張りました！」

ランナー「今年シーズン入って一本目のレースで、目標１００分切りできたので何とか安心してます」

ランナー「３世代で参加しました」

ランナー「楽しかったです」

３世代の中で一番長い距離を走ったのは、おばあちゃんです。５キロを走り切りました。以前はハーフマラソンを走ったこともあるそうです。

ランナー「でも５キロも長いんですよ。走ると結構。来年はハーフ走ってみたい。芋煮坂！」

ランナーたちは沿道の声援を受けながら、山形の旬の味と秋の風景を全身で感じ、楽しんで走っていました。

ランナー「きもちいい～」