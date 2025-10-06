Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡¢¡È²¼¥Í¥¿Ï¢È¯¡É±Ç²è¼ç±é¤Ç¡Ö¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×ÉÔ°Â¤ÎÀ¼Â³½Ð¡Ä²áµîºî¤Î¡È²¼È¾¿È¤Þ¤ë½Ð¤·¡É¥¥ã¥é¤Ë¤â·üÇ°
¡¡10·î4Æü¡¢5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§!group¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÂáÊá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ç±é±Ç²è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¶! Å´ÏÓ! DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢°Ê²¼¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¡Ë¤Î¡ÖDASHÅç¡×¤ä¡Ö0±ß¿©Æ²¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂáÊá¤ÏÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁð´Ö¤µ¤ó¤Ï4Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎSTARTO ENTERTAINMENT¤ÏÂáÊá¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£5Æü¤Î¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ï¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡ØµðÂç¿©Æ²¡Ù¤òÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç¡Ø¥°¥ê¥ëÌñ²ð ºÇ¶²¥Ï¥Á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡A¤§!group¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë´ØÀ¾½Ð¿È¤Î5¿Í¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£10·î3Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØA¤§!group¤ÎQ¡õA¤§!¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢13Æü¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Å»ö¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤Ê¤«¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡Ô½½»Í¾¾¤Î²¼¥Í¥¿¥·¡¼¥óÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ÏÊÔ½¸¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤½¤¦¡Õ
¡Ô¥ê¥Á¥ã¡¼¡Ä²¿¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤è¡Á¡ª¤â¤¦¡Á¡ª¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡ª¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó ¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è!!!!!?¡Ù¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×»á¤Î¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢A¤§!group¼ç±é¤Ç¤Î¼Â¼Ì²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÆ¯¤«¤º¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤6¤Ä»Ò¤Î·»Äï¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢A¤§!group¤Î5¿Í¤È´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀ¾Â¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØSnow Man¡Ù¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï16²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¼çÂê²Î¤Î¡Ø¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¡Ù¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£A¤§!group¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤ÎÂáÊá¤ÇºîÉÊ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¸ÞÃË¡¦¾¾Ìî½½»Í¾¾Ìò¤Ç½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¼«ÂÎ¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÃË·»Äï¤Î¥Î¥ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï²¼¥Í¥¿¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤â¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó±é¤¸¤ë¤ª¤½¾¾¤¬¡¢²¼È¾¿È¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤Þ¤ë½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤âÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬Íç¤Ë¶á¤¤³Ê¹¥¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áð´Ö¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ï¤ª¤½¾¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤¹¤ë¥¥ã¥é¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡6Æü¸á¸å¡¢Î±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦»°ÅÄ·Ù»¡½ð¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×½é¼ç±é¤Î±Ç²è¤¬Ìµ»ö¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£