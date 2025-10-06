Ankerやコールマンも値下げ中！持ち運べる冷蔵庫やクーラーボックスがセールに #Amazonプライム感謝祭
Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭 先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、持ち運べる冷蔵庫やクーラーボックスなど、アウトドアに必須級のアイテムがお得に登場しています。
世界No.1の冷却持続時間を実現。Ankerのポータブル冷蔵庫「Solix EverFrost 2 40L Electric Cooler」が31％オフとお得な価格で販売中！
Anker Solix EverFrost 2 40L Electric Cooler ポータブル冷蔵庫 世界最長冷却持続時間 コンパクト 一般的なポータブル冷蔵庫より約6倍の長寿命 40L大容量 モバイルバッテリーとして使える取り外し可能バッテリー 持ち運びやすいハンドル & キャスター付き 簡易作業台あり 急速冷凍 省エネ 静音 軽量
75,900円
（31％オフ）
Anker Solix EverFrost 2 交換用バッテリー 288Wh Anker Solix EverFrost 2専用
17,990円
（36％オフ）
【持ち運べる冷蔵庫】 アイリスオーヤマ 車載冷蔵庫 ポータブル冷蔵庫 クーラーボックス 20L ブラック 急速冷凍 -20~20℃ IPD-2A-B
22,920円
（24％オフ）
THANKO キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L CAFL25HGY18L 車用 冷凍庫 ポータブル冷蔵庫 車載 保冷庫 アウトドア キャンプ トラック シガーソケット 24V コンパクト
21,000円
（25％オフ）
EcoFlow GLACIER Classic ポータブル冷蔵庫 35L +GLACIER専用バッテリー+専用バッグ3点セット 車載冷蔵庫 2室 独立温度制御 2フタ開き 大容量 急速冷凍 -20℃〜20℃ 静音 DC12V/24V AC100V 車載家庭両用 省エネトラック 車中泊 キャンプ アウトドア BBQ 釣り 現場298Wh容量
96,454円
（35％オフ）
EcoFlow GLACIER Classic ポータブル冷蔵庫45L +GLACIER専用バッテリー298Wh+専用バッグ3点セット 冷房暖房 温度調整可能 持ち運び可能 ポータブル電源で使用可能 車載冷蔵庫大容量-20℃〜20℃車載家庭両用 省エネトラック 車中泊 キャンプ アウトドア BBQ 釣り 現場
111,510円
（30％オフ）
ホイールとハンドル付きで移動もラクラク。コールマンの「ホイールクーラー」が34％オフとお買い得！
Coleman(コールマン) ホイールクーラー/28QT(オリーブ) 26L 保冷力約2日 キャリー キャンプ アウトドア 釣り お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策
4,993円
（34％オフ）
Coleman(コールマン) クーラーボックス テイク6 レッド 容量約4.7L 約28.5×20×18 釣り 運動会 お花見 部活 弁当 飲み物 買い物 キャンプ アウトドア 強力保冷 頑丈 暑さ対策
1,578円
（20％オフ）
Coleman(コールマン) クーラー エクスカーションクーラー/16QT(約14L) 保冷力約1日 キャンプ アウトドア 釣り 運動会 お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策
3,101円
（28％オフ）
Coleman(コールマン) クーラーボックス アルティメイトアイスクーラーII 25L 保冷力約42時間 オリーブ アウトドア キャンプ ピクニック 部活 釣り 極厚断熱材 簡単取り出し 抗菌 コンパクト 保冷バッグ
7,313円
（11％オフ）
Coleman(コールマン) クーラーボックス エクストリームクーラー 保冷力 アウトドア キャンプ
8,500円
（21％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年10月6日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
