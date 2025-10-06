¡Ö»ä¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÈà¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¼±¼Ô¤¬¾åÅÄåºÀ¤¤ò¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤ÇÀä»¿¡ª¡ÖÅö½é¡¢Í¥¤ì¤¿FW¤À¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¤ä¥¹¥í¥Ã¥È¤À¤±¡×
¡¡¸½ÃÏ10·î£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎÂè£¸Àá¤Ç¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££³¡Ý£²¤Ç·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç£²¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢CF¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¾åÅÄ¤À¡£¤Þ¤º¤Ï20Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢Áê¼êGK¤ò¤«¤ï¤·¤Æ±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿88Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Å¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£¸»î¹ç£¸¥´¡¼¥ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Øsoccernews¡Ù¤Ï¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¾åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥¨¥À¤¬ÈãÉ¾²È¤Î¸í¤ê¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¥Þ¥ë¥Á¥ã¡¼¥Î¡¦¥ô¥£¥ó¥¯»á¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥À¤¬¡Ê¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¡Ë¥Ò¥á¥Í¥¹¤Î¹µ¤¨¤Ç10Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¡¢Èà¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë»¿¼¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÅö»þ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¡¢¥¦¥¨¥À¤¬ËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬£³¿Í¤À¤±¤¤¤¿¡£¥±¥Í¥¹¡¦¥Ú¥ì¥¹¡¢¡Ê¥í¥Ó¥ó¡¦¡Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¢¤½¤·¤Æ¡Ê¥¢¥ë¥Í¡¦¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤À¡£»ä¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ô¥£¥ó¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¥¦¥¨¥À¤ÏÍ½Â¬¤È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿®Íê´Ø·¸¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ïº£µ¨¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
