明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は、4日ホームで岡山と対戦。14試合ぶりの勝利とはならず、残留への光が徐々に遠のいています。



サポーターが人文字で勝利への思いを表現。残留へ負けられない相手は、宮本や田上など元アルビの選手も在籍する岡山。アルビは約2カ月ぶりの戦線復帰となった小野裕二にゴールの期待かかります。



前半17分、新井の縦パスを長谷川が受けると早速、小野！ここは上手く合わせられません。24分、ペナルティエリア内で痛恨のボールロストで先制点を許し、ビハインドのまま前半を折り返します。



攻めるしかないアルビは後半13分、藤原のクロスから小野！ゴールへの期待が高まると22分でした。島村から新井がクロス、奥村が折り返して白井がアルビ加入後2ゴール目で同点に追いつきます。その後、元アルビの田上にゴール前に迫られ大ピンチを迎えるも、体を張って決死のブロック。



最後まで勝利を信じるサポーターのために、岡山ゴールに迫り続けるアルビでしたが･･･。



「ピー」



結局勝ち越すことはできず。14試合連続勝利なし。トンネルの出口はまだ見えずとも、サポーターは奇跡を願って拍手で選手を送り出しました。



■白井永地選手

「このエンブレムを付けている以上 サポーターに応えないといけないし、ふがいない自分を感じながらもピッチに立っている以上、責任を持って誇りを持ってチームのために戦いたい。」



■小野裕二選手

「今日チャンスをもらえた中で結果を残せなかったのは自分の力の無さを感じた。2週間の時間があるが、その一瞬を無駄にしないようにしていきたい。」



次節は、18日(土)アウェーで東京ヴェルディと対戦します。