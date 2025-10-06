Image: Ascannio / Shutterstock.com

AI時代の競争、OpenAIの勢いが圧倒的。

OpenAIが世界で最も価値の高い非上場企業となり、SpaceXを上回ることとなりました。現在の企業価値は、宿敵である世界一の富豪イーロン・マスクの個人資産とほぼ同額となっています。

Bloombergの報道によると、OpenAIは現役および元従業員が保有する約66億ドル分（約9900億円）の株式を、スライブ・キャピタル、ソフトバンク、T・ロウ・プライスなど複数の投資家へ売却しました。

企業価値はSpaceXを超える

この取引により、OpenAIの企業価値は5000億ドル（約75兆円）に達し、SpaceXの4000億ドル（約60兆円）を上回り、さらにはTikTokの親会社であるバイトダンス（2200億ドル＝約33兆円）を3位に押し下げることとなりました。ちなみにOpenAIの評価額は、今年初めの時点では3000億ドル（約45兆円）でした。

巨額資金調達でAIインフラ計画加速

今年1月にドナルド・トランプ大統領と共にホワイトハウスで発表した、4年間で5000億ドル（約75兆円）をかけてオラクルやソフトバンクなどのパートナーと共に、アメリカ全土にデータセンターを建設するAIインフラプロジェクト「スターゲート」の資金確保を目指すOpenAIですが、今回の大型資金調達は、このプロジェクトのための資金調達活動を後押しすることとなりそうです。

OpenAIは、5つの新しいスターゲート・データセンターを先月発表しています。テキサス州アビリーンの主要施設や、その他進行中のプロジェクトと合わせて、スターゲートは今後3年間で計画容量がほぼ7ギガワットに達し、投資額は4000億ドル（約60兆円）以上になる見込みです。

OpenAIのCEOサム・アルトマンは、新施設発表のプレスリリースで述べています。

「AIがその約束を果たせるのは、AIを動かすためのコンピューティング能力を構築した場合のみです。 そのコンピューティング能力こそが、すべての人がAIの恩恵を受けられるようにし、将来のブレークスルーを解き放つ鍵なのです」

アルトマンは個人のブログで、業界が10ギガワットのコンピューティング能力に到達できなければ、どのAIアプリケーションを優先するか決定しなければならなくなる可能性があるとしています。

さらにOpenAIは、最近データセンター用のチップ調達を支援するため、Nvidia（エヌビディア）、Samsung（サムスン）、SKハイニックスとも契約を結んでいます。Nvidiaは、OpenAIに単独で最大1000億ドル（約15兆円）を投資すると発表しています。

因縁の対立がさらに激化

OpenAIの大幅な評価額上昇のニュースは、奇しくもイーロン・マスクの純資産が史上初の5000億ドル（約75兆円）に到達したニュースと時を同じくして発表されました。

その後、マスクの純資産は4990億ドルに減少してしまいましたが…。マスクの資産のほとんどはTesla（テスラ）に投資されており、マスクはテスラの株式の約12%を所有しています。Teslaは時価総額1.4兆ドル（約210兆円）で、最も価値の高い上場企業の1つ。Teslaの取締役会は、最近マスクがTesla事業にもっと集中するように1兆ドル（約150兆円）の報酬パッケージを提示したと言われています。

しかし、マスクとOpenAIとの関係は悪化し続けています。マスクはアルトマンと公の場で喧嘩を続けていて、昨年には非営利の研究所として存続すると思って資金提供したのに騙されたとして、アルトマンとOpenAIを詐欺罪で訴えています。

訴訟では、アルトマンが密かに営利目的のOpenAI関連会社の秘密ネットワークを構築し、非営利団体の理事会を支配し、自己取引を行ない、非営利団体の人材と技術を金銭的利益のために流用したと申し立てています。OpenAIの評価額が上昇を続ける一方で、経済誌『Forbes』によるとサム・アルトマン自身の資産は2000万ドル（約30億円）に留まっています。