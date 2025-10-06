りそなグループBリーグ・バスケットボールB3の新潟アルビレックスBBは、ホーム開幕戦で徳島と対戦。手に汗握る熱戦となりました。



詰めかけたブースターは2411人。ホームゲームの幕開けを盛り上げました。躍動したのは、今シーズンの新加入・アメリカ出身のパウエル・アイザイアです。



第1Q、インサイドで得点を重ねれば、第2Qは3ポイントを決めるなどインサイド・アウトサイド共に存在感を示し、4点のビハインドで後半に入ります。



第3Q、ベテラン・五十嵐圭が華麗なノールックパスでアシストを決めれば自ら切り込み得点。するとこの男も黙っていません。元日本代表・川村卓也のスリーポイント！ベテラン2人が引っ張り、第3Qが終わって3点差。



迎えた最終・第4Q、B2得点王に輝いたこともある新加入のフェルプス・ユージーンがこのQだけで10得点を奪い、3点差で残り15秒･･･長谷川の3Pでついに同点！



しかし･･･ここで試合終了。接戦を落としたアルビBB。ホーム開幕戦を勝利で飾ることはできませんでした。

アルビBBは、5日のGAME2も落とし開幕から4連敗。厳しいスタートとなりました。



次節は、11日(土)にアウェーで山口と対戦します。