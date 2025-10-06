日経225先物：6日19時＝160円高、4万8350円
6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円高の4万8350円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては405.24円高。出来高は5410枚となっている。
TOPIX先物期近は3246ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.94ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48350 +160 5410
日経225mini 48355 +165 64864
TOPIX先物 3246 +9 4252
JPX日経400先物 29240 -5 396
グロース指数先物 745 -3 424
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
