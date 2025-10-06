　6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円高の4万8350円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては405.24円高。出来高は5410枚となっている。

　TOPIX先物期近は3246ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.94ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48350　　　　　+160　　　　5410
日経225mini 　　　　　　 48355　　　　　+165　　　 64864
TOPIX先物 　　　　　　　　3246　　　　　　+9　　　　4252
JPX日経400先物　　　　　 29240　　　　　　-5　　　　 396
グロース指数先物　　　　　 745　　　　　　-3　　　　 424
東証REIT指数先物　　売買不成立

