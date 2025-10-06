「不適切治療」で死亡相次いだ神戸徳洲会病院 神戸市が「医療安全管理体制が確立された」と発表 ２０２４年２月に市から改善命令
不適切な治療による患者の死亡が相次ぎ、神戸市から改善命令が出されていた神戸徳洲会病院について、市は改善措置が適切に運用されているとして、医療安全管理体制が確立されたと発表しました。
神戸徳洲会病院では、２０２３年１月から７月にかけて、循環器内科の男性医師がカテーテル処置をしたあとに患者１１人が死亡していました。市は安全管理や情報共有に問題があったとして、同年８月、病院に対し、行政指導を行いました。
その後、病院側は保健所による指導のもと改善の取り組みを行ったほか、市が開いた外部医師らによる有識者会議で改善の取り組みや進捗状況などについて報告するなどしました。
今年９月の有識者会議では「概ね改善措置は適切に運用できている」と意見で一致したことなどから、市は１０月６日付けで、病院の医療安全管理体制が確立されたと判断したということです。
市は、通常は年１回の監視を必要に応じて２〜３回に増やして実施するなど、今後も病院側への指導や助言を行っていくとしています。
神戸徳洲会病院は「今後も医療安全体制を維持・発展させ、地域の皆様が安心して受診していただける病院を目指し、努力を続けてまいります」などとコメントしています。