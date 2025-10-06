タレントのマツコ・デラックス（52）が6日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。飼いたかったペットについて言及する場面があった。

番組では非日常で前頭葉が鍛えられるという話題が取り上げられ、マツコは「お子さんがいるかいないかとか、動物を飼われているか飼われていないかって凄く重要な気がしてて」と私見を述べた。

「だから、早く家を整理して、動物を飼わないといけないなと思ってるんだけど」とマツコ。「1人で生きてて、手練れでやってるような連中と予想の範囲内のネタしかない環境の中で、前頭葉なんてほぼなくなってますよ」と自虐し、「どうにかしないといけないなと常々感じております」と危機感を口にした。

何の動物を飼いたいか聞かれると、「鳥は凄い長生きをするから、私が今飼い始めたら、私の方が先に死ぬ鳥がたくさんいるんですよ、オウムさんとかね」としんみり。「物凄い卑猥（ひわい）な言葉を覚えさせて、2人でね、ずっとそれを酒飲みながら下ネタをオウムと言ってるっていうね、凄い憧れた」と青写真を描いたことを明かしつつ、「私がたぶん100歳くらいまで生きないとオウムちゃんを看取れないので」と断念したことを打ち明けた。

「どうしようかな。保護犬とか保護猫とかになると思うけど、今のままだと無責任なのね。うち、散らかったところで動物を飼うのは申し訳ないから」とまずは家の整理をすることを目標に掲げていた。