盒桐が石川祐希と直接対決へ！バレーボール日本代表の両エース所属のサントリーとペルージャが激突　サントリーの小野寺太志と盒桐が試合の見どころを紹介する＃5注目のマッチアップ

バレーボール・日本代表の郄橋藍（24）が所属する日本王者サントリーは、10月7日（火）と8日（水）に世界最高峰のリーグ・イタリア・セリエAのペルージャと激突する。

ペルージャには、同じく日本代表の石川祐希（29）が所属。

この対戦を前に、サントリーの小野寺太志（29）と郄橋藍（24）がフジテレビのスポーツ番組「すぽると！」に生出演。注目のマッチアップについて語った。

サントリーの小野寺は、ペルージャについて、「対戦するのが初めてで、各国の代表、すごい選手が集まっているので、楽しみ」と話す。

そして、同学年の石川とのマッチアップについては、「石川選手と僕は高校から同学年としてやっていて、日本代表では一緒のチームで、一緒の部屋になったりしているんですけど、やっと対決できる」大学時代までは、石川との対戦があったが、卒業以降はないという小野寺。

「石川はスパイクのコースが広いんで止めるのが大変」と話す。

郄橋は、ペルージャについて、「銀河系軍団で、野球で言うとドジャース、ヤンキースとか、サッカーで言うとバロセロナとか、そういうチームが来ると思ってもらえれば」と話す。

そして、この試合の注目のマッチアップにあげたのは、「身長差25僉世界レベルのセッター対決」ペルージャのイタリア代表・身長200僂離献礇優奪蝓29）と、サントリーの日本代表・身長175僂隆愿沈紳隋31）。

関田選手はワンピースでいうと「ドフラミンゴ」

郄橋は「全然特徴が違う。ジャネッリ選手は高さがあることで得点がとれる」

「関田選手はワンピースで言うとドフラミンゴです。選手を操れる。相手を騙したりとかできるんで、マジシャンみたいな感じです」

「ジャネッリの高さと関田選手の上手さや頭脳の戦いになると思う」

そして、石川にもこの試合の注目のマッチアップについて聞くと「ペルージャはサーブが非常に良いので、そういったサーバー陣とサントリーのレシーバー・リベロの対決は一つ見どころだと思いますしチーム対決として面白いところかなと思います」

圧倒的な攻撃を誇るペルージャは、昨シーズン・セリエAでサービスエースの決定本数がリーグ1位！

対するサントリーは、日本代表でも活躍するリベロ・小川智大（29）や、昨シーズン・ベストレシーブ賞を獲得した郄橋藍などを擁し、ディフェンスが鉄壁。

ペルージャのサーブとサントリーのレシーブ、ハイレベルな攻防を制するのは…

サントリーとペルージャが激突するワールドチャレンジシリーズは10月7日（火）と10月8日（水）の2日にわたって、有明アリーナ（東京・江東区）にて開催される。

世界レベルのマッチアップにも注目だ！

（10月5日「すぽると！」より）