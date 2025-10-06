横浜DeNAベイスターズCSファーストステージ、FODで生配信
フジテレビの動画配信サービス・FODでは、「2025 JERAクライマックスシリーズ セ」ファーストステージの横浜DeNAベイスターズ戦を生配信する。
今年の舞台は、横浜スタジアム。昨季は3位からの挑戦で東京ドームに乗り込み、巨人を下してファイナルステージ進出を果たしたベイスターズ。今季は、本拠地・ハマスタから頂点を目指す戦いが始まる。
注目のファーストステージは、10月11日〜13日に開催予定。巨人との対決に勝利すれば、次なる舞台はセ・リーグ覇者・阪神タイガースとのファイナルステージに進出する。
配信予定は、以下の通り。
第１戦：10月11日14時試合開始予定
第２戦：10月12日14時試合開始予定
第３戦：10月13日14時試合開始予定
予備日：10月14日18時試合開始予定
※先に2勝したチームがファイナルステージへの進出権を獲得。第2戦でファイナルステージ進出チームが決定した場合、第3戦は行われない
