Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月6日の第1試合に出場する4選手を発表した。出場4選手は、開幕からまだ勝利をあげられていない。どの選手も、シーズン初勝利をあげない限り、ずっと重い気持ちが続くもの。心底うれしい初勝利は誰の手に…。

【映像】今期“未勝利”から脱出できるのは？

4選手のうち、最も初勝利が欲しいのはやはりEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）だろう。経験・実績十分のベテランルーキーだが、展開にも恵まれず3戦して2着1回・ラス2回と、期待された成績にはまだまだ遠い。Mリーグならではの麻雀に慣れるには、ベテランとはいえ多少時間はかかるだろうが、そろそろ勝利者インタビューに登場したい。

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）も昨シーズンは終盤まで初勝利が出ずに苦しんだ選手の一人。2年連続で、初勝利が手にできない時期を長く過ごすのは避けたいところだろう。成績は2着、3着、ラスと1回ずつ。確率的には、次はトップだ。

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）は2戦して勝利なし。勝ち始めた時の爆発力は誰もが認めるところで、あとはいかにきっかけを掴むか。現在、チームはプラスを稼いでいるのが園田賢（最高位戦）のみ。昨シーズンを超えるポイントを目指すためにも、そろそろたろうが目覚めたい。

EX風林火山・勝又健志（連盟）は、まだ今期2戦目。チームは2位に244ポイント差をつけて首位快走。「軍師」「先生」と呼ばれる男も、今のところは無理に出ずとも大丈夫、といったところか。とはいえ長丁場のシーズンで、勝又の力は絶対に必要。そろそろ出場機会もペースアップするころか。

【10月6日第1試合】

EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）個人39位 ▲109.2

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人23位 ▲27.2

EX風林火山・勝又健志（連盟）個人18位 ▲12.0

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）個人35位 ▲78.7

【10月3日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋336.2（12/120）

2位 TEAM雷電 ＋92.2（14/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋91.0（16/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋78.7（10/120）

5位 BEAST X ＋8.5（14/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲39.6（14/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲100.0（10/120）

8位 EARTH JETS ▲118.7（12/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲158.3（14/120）

10位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲190.0（12/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

