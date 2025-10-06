TBS NEWS DIG Powered by JNN

先日、双子を出産した、歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。
退院したことを報告しました。

【写真を見る】【 中川翔子 】 「双子と退院しました！！」「泣きそうに嬉しい」　心境明かす　「気持ちが新しく引き締まりました」



中川翔子さんは「無事に双子と退院しました！！！！！」と、投稿。

続けて「身体も大丈夫で双子も私も、お世話になった病院から旅立ちました」「うわーーーよかった！　セレモニードレスでわたしも久しぶりにメイクして写真撮って、てしたかったけど結局バタバタで頭ぼさ」と、綴りました。

そして「双子、この宇宙に爆誕して初めての外の世界、太陽の光！　ようこそこの世界へ、、！」と、記しました。

 



中川翔子さんは「退院の夜中不安すぎていろいろ考えてしまったのですが　家族総力戦！で双子を家に迎えられて　バタバタしながら泣きそうに嬉しい」と、投稿。

続けて「帰ったらすごい立派なバウンサーがとどいてた！　さらに、めちゃくちゃ良いラルタンの両胸搾乳機がとどいてて悩みが解決した　超良すぎる　一回でひとりぶんの母乳とれた　ピジョンの除菌乾燥機もセッティングしてもらった！　うれしくてずっと我慢してたまぐろ丼　うああああ」と、綴りました。
 


そして「不安と喜びが行ったり来たり　だけどたくさんの優しいアドバイスや　まわりに頼ってがんばろう！と　気持ちが新しく引き締まりました」と、記しました。

最後に、中川翔子さんは「双子の命を守っていこう、、！」と、その思いを綴っています。
 



【担当：芸能情報ステーション】