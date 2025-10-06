◇関西六大学野球秋季リーグ第6節1回戦 大院大1ｰ10京産大（2025年10月6日 GOSANDO南港野球場）

関西六大学野球の秋季リーグ第6節1回戦が6日に行われ、首位の大院大は京産大に1―10で敗れた。

強肩強打の外野手として今秋ドラフト候補に挙がるエドポロ・ケイン（4年）は「3番・中堅」で先発出場。最速153キロ右腕の田村剛平（4年）との「プロ注目対決」で無安打に終わるなど、4打数無安打と沈黙した。

「タイミングを早く取れば、明日は打てると思います」

最終節に試合がないため、今節が今秋最終戦。球場では4人体制の巨人や2人体制の阪神などNPB8球団が視察し、注目度の高さを示した。

◇エドポロ ケイン 2003年（平15）7月2日生まれ、大阪府大阪市出身の22歳。小2からナガセボーイズで野球を始めて外野手を務め、小4から大阪生野リトルリーグ、中学からは南大阪ベースボールクラブに所属。日本航空（山梨）では2年秋に背番号9でベンチ入りし、3年夏の甲子園で3回戦進出。大院大ではリーグ戦に1年春から出場。50メートル走6秒1、遠投120メートル。1メートル89、85キロ。右投げ右打ち。