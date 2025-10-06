¿·¾±´ÆÆÄ¡¢Â³Åê·èÄê¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¡ÖÍèÇ¯¤¬¾¡Éé¡×¡¢CS¤ØÎý½¬ºÆ³«
¡¡½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨Â³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤¬6Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤º¤Ã¤È1Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë½Å°µ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤¬¾¡Éé¡×¤È¡¢º£µ¨¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤«¤é1ÆüµÙ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÎý½¬¤òºÆ³«¡£¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸½¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿·ÀÌó¹¹¿·¤ä¡¢11Æü¤«¤é¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¡£¡Ö1¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¾¡¤Ä¡£µîÇ¯¤Èº£Ç¯¤Ï¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£