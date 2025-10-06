令和ロマン・くるまが、副業に興味津々の様子を見せた。

【映像】くるまが興味を持った副業

10月5日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃3が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

バングラデシュの首都ダッカで迎えた南アジア旅3日目、くるまはショドルガット港を目指し、バングラデシュの主要な交通手段のひとつである三輪タクシー・CNGに乗車した。バングラデシュ本土に上陸して以来、CNGを度々利用してきたくるまは、運転手との会話も慣れた様子だ。「ダムカト？（いくらですか？）」「チュロン（OK）」などと、バングラデシュの公用語・ベンガル語を積極的に使っていた。

くるまはCNGがすっかり気に入ったようで「日本にCNG走らせてぇっすわ」と口にすると、早速スマートフォンで検索。くるまが調べた情報によると「日本で三輪車を公道で使う場合は、サイドカー付きのバイクと一緒の扱いになるから登録が面倒くさい」とのことで、実現にはハードルがあるようだ。

それでもくるまの中で、CNGを活用した副業への興味が薄れることはなく、その後も「CNGが何よりすごいのは、速いんだよ」などと魅力を熱弁。「俺も日本にCNG走らせてぇな」「どうやって輸出するかだよな」と真剣に考える様子を見せていた。