（ＣＮＮ）スウェーデンのカロリンスカ研究所は６日、２０２５年のノーベル生理学・医学賞を３人の科学者に授与すると発表した。体内に侵入しようとする数千種類もの細菌から免疫システムが身体を守る仕組みを解明したことが評価された。

米国のメアリー・Ｅ・ブランコウ氏、フレッド・ラムズデル氏、日本の坂口志文氏の３人は「末梢免疫寛容に関する基礎的発見」に対してノーベル生理学・医学賞が贈られた。

３人は「制御性Ｔ細胞」を特定した。これは免疫システムの安全装置のような役割を果たし、免疫細胞が自身の体を攻撃するのを防ぐ役割を担っている。

ノーベル委員会によると、免疫学者である坂口氏は１９９５年に新しいタイプのＴ細胞を発見。免疫システムが当時一般的に考えられていたよりも複雑であることを示した。

ブランコウ氏とラムズデル氏は２０００年代初頭、坂口氏の発見を基に、特定のマウス系統が自己免疫疾患に特にかかりやすい理由を解明。両氏はマウスに遺伝子変異があることを発見し、これを「ＦＯＸＰ３」と命名した。さらに、ヒトにおけるこの遺伝子の変異が重篤な自己免疫疾患であるＩＰＥＸ症候群を引き起こすことを明らかにした。

坂口氏は０３年、この研究結果を１９９０年代の自身の発見と結び付け、ＦＯＸＰ３遺伝子が「制御性Ｔ細胞」の発達を制御していることを証明した。

３人の研究は末梢免疫寛容の分野の研究を先導し、がんや自己免疫疾患の治療法開発に貢献してきたという。

受賞者には１１００万クローナ（約１億７５００万円）の賞金が贈られる。