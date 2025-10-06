巨人は６日、今村信貴投手、戸田懐生投手、重信慎之介外野手の３選手に来季契約を結ばないことを通知したと発表した。

３１歳の今村は太成学院大高から２０１１年度ドラフト２位で入団。先発、中継ぎもこなし、献身的にチームを支えてきた。１８年から２１年まで４年連続で先発として２桁登板。２２年には５５試合に登板して２１ホールドを挙げた。

ただ、昨季７登板に終わると、今季の１軍登板はなし。それでも、ファームでは４１登板で防御率１・９１の成績を残していた。

巨人ＯＢのデイリースポーツ評論家・関本四十四氏は「先発でも１００イニング近く投げたこともあったし、困ったら投げてもらう便利屋として貢献してきた。ただ、巨人も横川、森田、又木といった若い左も出てきたこともあり、なかなかチャンスが与えられなかったよな」と振り返った。

ここまで１４年間、巨人一筋でプレー。今後は不透明だが、「人間的にものすごくいいやつだし、スタッフや指導者としても可能性を感じる貴重な人材。巨人としても離したくないと思うが、選手として見たら、俺自身ここ２年くらいは環境を変えてあげたらいいんじゃないかと思っていた。オーソドックスの投手だが、左でまだ３１歳。欲しがるチームはあるんじゃないか」とも語った。

３２歳の重信は早実、早大を経て１５年度ドラフト２位で入団。１９年に１０６試合に出場し打率・２６６、２本塁打、１６打点をマークしたが、その後はなかなか出場機会を増やせず、今季は１０試合の出場にとどまった。

関本氏は重信の戦力外には驚きながらも「今村と同じで、同タイプの選手が出てきたということもあるだろうな。左の外野手では佐々木が１軍で結果も出始め、ファームでは三塚もいる」と、チーム事情に言及。今季はファームでも打率・２０２と結果を残せず「重信は外野で守れて足もあるけど、打撃でもうひとつ殻を破れなかった。早稲田の先輩、ヤクルトの青木のような選手になってくれたらという期待は大きかったけどな。経験値のある選手だけど、３２歳という年齢を考えても、致し方ないところもあるだろうな」と語った。