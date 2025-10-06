渡邊渚、人生初ハマったことを明かす「研究もかねて」
【モデルプレス＝2025/10/06】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、最近のメイク事情を語った。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃35が10月6日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
「最近美容にハマってます。人生で初めてぐらい！」と嬉々と語る渡邊。久しぶりにメイク道具を大量購入したそうで、その理由を「ふと、持っているメイク道具が結構昔のだなと。そんなにすぐ無くなるものではないから、約3〜4年使っていたので、少し変えてみようと思いました。お仕事の時に自分でメイクすることもあるので、研究もかねて」と紹介。「すごくいきいきしています。これまでは『日焼け止めさえ塗ってればいいや』だったのが、ちゃんとメイクして、メイクさんに教えてもらって前髪を立てる方法を試してみたり、いろいろチャレンジしています」と楽しみながら試行錯誤していることを教えてくれた。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には山本智也氏、大貫康喬氏、軽部治氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃35が10月6日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
◆渡邊渚「すごくいきいきしています」
「最近美容にハマってます。人生で初めてぐらい！」と嬉々と語る渡邊。久しぶりにメイク道具を大量購入したそうで、その理由を「ふと、持っているメイク道具が結構昔のだなと。そんなにすぐ無くなるものではないから、約3〜4年使っていたので、少し変えてみようと思いました。お仕事の時に自分でメイクすることもあるので、研究もかねて」と紹介。「すごくいきいきしています。これまでは『日焼け止めさえ塗ってればいいや』だったのが、ちゃんとメイクして、メイクさんに教えてもらって前髪を立てる方法を試してみたり、いろいろチャレンジしています」と楽しみながら試行錯誤していることを教えてくれた。
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には山本智也氏、大貫康喬氏、軽部治氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】