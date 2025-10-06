今井アンジェリカInstagramより

【モデルプレス＝2025/10/06】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。モデルの今井アンジェリカ、「ジャングル銀座」きほ、「club妃翠」もも、「MILLION」なのにインタビューを実施し、中国発の話題のキャラクター「ラブブ（LABUBU）」や、次に流行りそうなものについて語ってもらった。

◆もも、レアなコーラのラブブを所持


― 最近ラブブが話題ですが、みなさんは持っていますか？

今井：2月からラブブをつけていたので飽きちゃった（笑）。でもエナジーが出たときは持っていなかったから、2匹買いました！

きほ：エナジー…？

今井：青とかピンクとかいろいろな種類があるの！

きほ：全然知らない（笑）。

今井：「関コレ」のときにもらったのはちょっと昔のやつで、マカロンとかいっぱい種類がある！アンジェはママにあげた（笑）。

― ももさん、なのさんも持っていますか？

もも：コーラのラブブを持っています。

今井：レアって言われているよね！

なの：私は2体もらいました！

◆今井アンジェリカ＆人気キャバ嬢が予想する流行りそうなもの


― 最近ラブブが人気すぎて入手困難ということで、次に流行りそうな可愛いものはありますか？

なの：ラブブと同じくポップマートから出ている「クライベイビー（CRYBABY）」が可愛いです。

今井：可愛い！もう結構流行っていて人気だよね！

きほ：全然そういうの分かんないんだよね…（笑）。あまり集めたりしないタイプです（笑）。

今井：アンジェはスティッチの映画が始まってから、スティッチをまた集めるようになった！小学生のときにめっちゃハマっていて、大人になってまたハマると思っていなかったけど再バズリ！これももう流行っちゃってるね（笑）。

― 最近1番お気に入りの可愛いものは何ですか？

今井：あ！北海道にある神社のキラキラのお守りが流行りそう！御朱印もめっちゃ可愛くて。

もも＆なの：へー！

きほ：そんなのあるんだ！いいね！

今井：そう！3種類くらいあってカラフルで可愛いし、お守りもラメで流行りそう。お守りは鍵につけているよ！

なの：いいですね！確かに流行りそう！

― ありがとうございました！

