須田亜香里、ミニスカから美脚スラリ「綺麗なスタイル」「引き締まってる」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】元SKE48の須田亜香里が、10月5日に自身のInstagramを更新。ミニスカートからほっそりとした脚を披露し、反響を集めている。
【写真】須田亜香里、SEXYスリットから美脚スラリ
須田は「記念すべき企画のMCをやらせていただいたり、貴重な経験をさせていただきました」とつづり、自身が出演する「千原ジュニアの愛知あたりまえ」（テレビ愛知／毎週土曜よる6時30分〜）で紹介された愛知のご当地グルメが集まるイベント「10チャン あたりま縁日 IN 大須 2025」（9月13、14日に開催）での写真を投稿。須田は白いTシャツに緑のラインが入った白のプリーツスカート、厚底スニーカーを合わせたカジュアルなコーディネートでスラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿には「何着ても可愛い！」「健康的で引き締まってる」「綺麗なスタイル」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆須田亜香里、美しい脚を披露
◆須田亜香里の投稿に「綺麗なスタイル」と反響
