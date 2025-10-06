Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤¬°Õ¼±¤¹¤ëÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÖËè²ó¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡×¡Ä¼ç¾¡¦±óÆ£¹ÒÉÔºß¤Î¡Ö±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡×
ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç10·î¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬10·î6Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¡Ê¿áÅÄ¡Ë¡¢14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¡Ê¹ñÎ©¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤ËDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤¬MF±óÆ£¹Ò¤¬ÉÔºß¤Î¤Ê¤«¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡È¾Âµ¤Ç¤ÏÈ©´¨¤¤µ¤¸õ¤Î¤Ê¤«¡¢°ìºòÆü»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢Ä¹Í§¡¢GKÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë¡¢DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢DFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡¢MFÁêÇÏÍ¦µª¡Ê¤È¤â¤ËÄ®ÅÄ¡Ë¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÌó1»þ´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¥Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÄ¹Í§¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤¥Ü¡¼¥ë½Ð¤»¡ª¡×¤È¥²¥¤¬Èô¤Ö¾ìÌÌ¤â¡£ÂåÉ½¹ç½É¤Î½éÆü¤«¤é¹â¤¤»ëºÂ¤ÇÄ©¤ó¤À¡£
¡¡Ä¹Í§¤Ï¤³¤ÎÆîÊÆ2Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤È¤Ï°ã¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢Â¬¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸½ºßÃÏ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ë½ÅÍ×¤Ê2»î¹ç¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤È¤Ï°ã¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë»ý¤¿¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤½¤Î°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢Â¬¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1ÅÙ¤â¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËè²ó¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Þ¤ºµåºÝ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤ë¤Ê¡×¤ÈÁª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤¬µåºÝ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢10Ç¯Á°¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Èº£¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°ã¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢Ëè²ó¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡£Á°²ó¤Ï0-1¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¸«¤¿¤é¤â¤Ã¤È³«¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºµåºÝ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£Á°²ó¤Ï°µÅÝÅª¤ËµåºÝ¤Î¤È¤³¤íÉé¤±¤Æ¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤ÇÉé¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢º£°ìÅÙ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±Æü¤Î¸áÁ°¤Ë¼ç¾¤Î±óÆ£¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤áÂåÉ½³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÄ¹Í§¤Ï¡Ö±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë³Ð¸ç¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¸ý¤Ç²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç2014Ç¯¤Î¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¢2022Ç¯¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ê¤É¤ÇÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ä¹Í§¤¬¡¢±óÆ£¤äMF¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿ / Takuma Uehara¡Ë