5日、石川県小松市で発生した土砂崩れ現場で、行方がわからなくなっていた男性が心肺停止の状態で発見されました。

5日午前、石川県小松市金平町で土砂崩れが発生し、県外から訪れていた男性2人が巻き込まれました。



そのうち20代の男性は自力で下山し、救助されましたが、左足を骨折する重傷。



一緒にいた30代の男性の行方が、わからなくなっていました。



6日朝は7時過ぎから救助活動が再開され、発生から約28時間たった午後2時頃。

リポート：河合 紗花 記者：

「ブルーシートに覆われていて中の様子は確認できませんが、男性を乗せたストレッチャーでしょうか、何かを救急車の中に運びこむ様子が確認できます」



土の中に埋まっていた男性が、心配停止の状態で発見され、小松市内の病院へ搬送されました。

地元の人によると、この辺りは水晶山と呼ばれ、水晶などが採れるとして石川県外から訪れる人も多いといいます。



地元の人は：

「10年ほど前から県外ナンバーばっかり。鉱物を探す人らの間では、もう結構ブームになってるみたい」

警察や消防は、救助された男性の身元の特定を急ぐとともに、男性らが山に入った理由など調べを進めています。