NBIホールディングスは、2025年10月に神奈川県箱根町強羅エリアの温泉旅館を取得し、リニューアルプロジェクトを開始したことを発表しました。

「MACHIづくり共創会社」として、地方創生および地域活性化を目的とした不動産投資事業の一環です。

NBIホールディングス 神奈川県・箱根強羅の温泉旅館リニューアルプロジェクト

対象施設：神奈川県・箱根強羅エリアの既存温泉旅館

取得時期：2025年10月

プロジェクト内容：取得施設のバリューアップ（リニューアル工事）

目的：デザイン性に優れたラグジュアリーグレードの温泉旅館へと再構築

「MACHIづくり共創会社」として地方創生を目指すNBIホールディングスが、神奈川県・箱根強羅において既存の温泉旅館を取得。

今後、投資家と協業して当該施設のリニューアル工事を行い、新たな価値を付加することで高品質な滞在体験を提供する、デザイン性に優れたラグジュアリーグレードの温泉旅館へと再構築していきます。

NBIホールディングスの取り組み

NBIホールディングスは、2025年4月より全国のホテル・旅館等への投資を開始しています。

2027年3月までの目標投資金額300億円に向けて順調に投資を行っており、今後も国内機関投資家や金融機関等と協力しながら、更に積極的に全国のホテル・旅館等への投資を行っていく予定です。

地方創生および地域活性化への貢献

このプロジェクトは、単なる不動産投資ではなく、地方創生や地域活性化を大きな目的としています。

施設をリニューアルし、新たな魅力を創出することで、箱根強羅エリア全体の活性化に貢献することを目指しています。

人気の温泉地、箱根・強羅に新たなラグジュアリー旅館が誕生します。

「MACHIづくり共創」を掲げるNBIホールディングスが手掛けることで、どのような魅力的な施設に生まれ変わるのか、今後の展開から目が離せません。

NBIホールディングスによる、箱根強羅の温泉旅館リニューアルプロジェクトの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高品質な滞在体験を提供するデザイン性に優れた施設へ！NBIホールディングス 神奈川県・箱根強羅の温泉旅館リニューアルプロジェクト appeared first on Dtimes.