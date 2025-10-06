大原優乃、“大人になったな”と思うこと「キノコが美味しいと思えるの」

女優の大原優乃（25歳）が、10月5日に放送されたラジオ番組「大原優乃のゆのふぃーのじかん」（ラジオ日本）に出演。「大人になったなと思う、キノコが美味しいと思えるの」と語った。



秋の味覚の話題で、大原が鹿児島出身としてサツマイモは「好きで食べていきたい」と話し、柿も「大好きなので絶対に悔いのないように食べていきたい」と語る。



また、大原が椎茸や蓮根といった野菜と違って、フルーツは旬が大事だと話し、椎茸のワードから鹿児島で食べていたキノコについて話し始める。



大原によると、小さい頃はエノキばかり食べていたそうで、「大人になってシメジの存在を知った」「大人になったなと思う、キノコが美味しいと思えるの。ちょっと小ちゃい頃は抵抗あったもんな」と語った。