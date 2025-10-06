【スタバ新作・ハロウィン2025】“黒猫”が超かわいい！ 「アサイー ベリー フラペチーノ®」が10月10日（金）から発売！
「アサイー ベリー フラペチーノ®」は、いつまで？ どんな味？
スターバックスのハロウィンシーズンが2025年10月10日（金）から開幕！ 遊び心が満載のハロウィンには、毎年どんなフラペチーノが登場するか楽しみにしている方も多いはず♪
2025年は、“黒猫”が主役！
「アサイー ベリー フラペチーノ®」こと、通称：「黒猫フラペチーノ®」は、ホイップクリームの上に、にょっきり生えた猫耳チョコレートが特徴です。
ベースはアサイーに加えて、ラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーを組み合わせたベリーの風味。そこにブラッククランチのザクザク食感が加わり飽きのこない味わいに。
仕上げには、黒猫のシルエットをイメージしたブラックショコラソースと、猫耳の形をイメージしたチョコレートをトッピング。まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているかのようなビジュアルです。かわいすぎる…！
ブラックショコラソースは、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するよう開発されたオリジナルのもの。見た目だけじゃなく味にもこだわりがたっぷり隠されています。飲むのが楽しみ♪
※アサイー果肉・果汁5％未満
販売期間2025年10月10日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がありますサイズ・価格Tallサイズのみ 717円（持ち帰り）、730円（店内利用）取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
一時的な欠品や、店舗ごとに材料がなくなり次第、販売終了となります。気になる方は早めに足を運んでくださいね。
甘酸っぱいベリーの味わいとザクザク食感、さらに黒猫デザイン。ハロウィンならではの特別な一杯を心ゆくまで楽しんで。
「アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー」は、いつまで？ どんな味？
「アサイー ベリー フラペチーノ®」と同じく、10月10日（金）に「アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー」。アサイーベリーベースの甘酸っぱさに、ブラックティーのまろやかな渋みが合わさった、味わい深いティービバレッジです。
カップの底には、オレンジ色のシトラス果肉。飲むたびに爽やかな香りと甘酸っぱさが口の中に広がります。アサイーとベリーの華やかさ、ブラックティーの深み、ゆずのすっきりとした風味がひと口で味わえる一杯です。
※アサイー果肉・果汁5％未満、ゆず果肉・果汁5％未満
販売期間2025年10月10日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がありますサイズ・価格Tallサイズのみ 579円（持ち帰り）、590円（店内利用）取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
一時的な欠品や、店舗ごとに材料がなくなり次第、販売終了となります。気になる方は早めに足を運んでくださいね。
秋の夕暮れみたいに美しい「アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー」を飲んでリフレッシュしてみてはいかが？
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。