群馬県前橋市の小川晶市長（42）が6日、定例会見に出席。記者団からは、部下の既婚男性職員と10回以上ラブホテルで密会していた問題について質問が集中した。



【写真】当選を決めた小川晶市長 42歳には見えない

小川氏は進退について「長期間ということではなくて、できるだけ早く、自分の責任の取り方については、お伝えをしたいというふうに考えております」としながらも、表明する時期などについては明言しなかった。「皆さんの声を、自分の中でしっかりと受け止める時間をいただきたいというふうに思っております」と述べた。



先週末に、支援者を中心に市民の声を聞いたとして「厳しい意見も、また励ましの声も、いろいろうかがっている。本来であれば、自分自身の一番の職責は、市民の皆さんと約束した公約を実現し、市政を前進させることにあると思っております。市民の皆さんからの負託を受けて、これまでまとめてきた政策もあります」と強調した。



一方で「今回の件では、厳しい声をいただいていることも受け止めています。反省を含めて、考える時間をいただきたいというふうに思っています」と求めた。



記者団から、男性職員と10回以上、密会した場所がすべてラブホテルだったのかを確認された小川氏は「はい、その通りでございます」と認めた。小川氏の自宅ではだめだったのかと追及されると「私の自宅でも、という話もしたことはあったんですけど『自宅に出入りするのは』ということで、職員のほうも自宅以外の場所で…という提案だったと思います」と説明した。



ラブホテルで会うことは、自宅で会うことよりもリスクが大きいのでは？と指摘された小川氏は「一番はやはり、周りの目を気にせず話ができる場所ということで、安全な場所というような認識でおりました。そういう意味では、自宅も場所が特定されているというのもありますし、それ以外の場所で話ができるという判断であったと思います」と弁明した。



“ラブホ密会”を提案したのは男性職員だとした小川氏は「当該職員から提案された時にですね、私がしっかり断っていればよかったということでありますので、責任については私についてあるというふうに思いますし、皆さんに不信感を与えるような行動であったということが全てだと思いますけども、そういった行動をしてしまったことにつきまして、おわびをしたい」と述べた。



（よろず～ニュース編集部）