シリーズ累計出荷本数1億本を突破した人気アイス「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」から「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」が仲間入り！

2023年にコンビニエンスストア限定で発売され好評を博したフレーバーが、約2年半ぶりに全国に登場します。

明治「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」

価格：194円（税込）

発売日：2025年9月29日（月）

販売場所：全国

種類別：アイスミルク

内容量：85ml

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味が特長のフローズンヨーグルトデザート。

ヨーグルトと相性の良い甘酸っぱいブルーベリー果汁でアイスを包み込んでおり、口いっぱいに広がるヨーグルトとブルーベリーのバランスの良い味わいを楽しめます。

ベースとなるアイスには、明治が独自に開発したアイス専用ヨーグルトを配合することで、コクのある味わいを実現。

さらに、「明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーン」で使用しているLB81乳酸菌を使用しており、ブルガリアヨーグルトらしいさわやかな酸味と、後味のスッキリ感を楽しめます。

低温でフリージングすることで、デザート性が高く、なめらかな食感も実現しています。

2023年の発売時には購入経験者の約88.3%が「また買いたい」と回答するなど、高い評価を獲得。

濃厚ながらさっぱりとした後味では「〆アイスの新定番」としてもおすすめです。

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」の紹介でした。

