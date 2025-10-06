のん、ショートパンツの私服姿に絶賛の声「美脚すぎる」「完璧な美脚」
俳優・アーティストののんが5日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツの私服姿を公開し、「美脚すぎる」「完璧な美脚」と反響を呼んでいる。
のんは「夏の思い出」とつづり、ハッシュタグに「#のん私服です」と添えて投稿。写真では、ノースリーブの黒トップスに白のショートパンツを合わせた姿を披露した。足元には厚底の白いシューズを合わせ、シンプルながら洗練された私服コーデとなっている。
ファンからは「可愛い私服」「美脚すぎる」「完璧な美脚」「美しい」といった絶賛の声が相次いでいる。
引用：「のん」インスタグラム（＠non_kamo_ne）
