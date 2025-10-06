観月ありさ、元TOKIOの“親友”と再会「2人の笑顔が素敵です」 『ナースのお仕事2』を思い出す2ショに反響
女優の観月ありさが、6日までにインスタグラムを更新。元TOKIOの“親友”との2ショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】観月ありさ、元TOKIOの“親友”と肩組み笑顔
5日に放送された『日曜日の初耳学 秋の2時間SP』（TBS系）にコメント出演した観月は「親友・松岡昌宏くんの裏話を暴露しちゃってます 笑 是非ご覧くださいね」とつづり、ゲスト出演した元TOKIO・松岡昌宏との2ショットを公開。ふたりはドラマ『ナースのお仕事2』で共演したこともあり、肩を組む2ショットから仲の良さが伝わってくる。
コメント欄でもファンから「ありさちゃんと松岡くんのナースコンビ最高です」「ナースのお仕事をまた観たくなりました」「お2人の笑顔が素敵です」「ステキな関係ですね」などの声が上がった。
■観月ありさ（みづき ありさ）
1976年12月5日生まれ。東京都出身。幼少期から子役モデルとして活動。1989年放送の『教師びんびん物語II』（フジテレビ系）で連続ドラマに初出演し、1991年には『超少女REIKO』で映画初主演を務めた。翌年放送の『放課後』（フジテレビ系）で連続ドラマ初主演を果たすと、2021年まで30年続けてテレビの連続ドラマの主演を務めた。プライベートでは2015年に結婚している。
引用：「観月ありさ」インスタグラム（@alisa_mizuki）
