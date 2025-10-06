人気インフルエンサー美女、“政界の超大物”との繋がりにスタジオ騒然「すごい家柄」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#332が5日に放送された。今回の#332では、「私が一番カワイイ」と豪語し、“令和のエース”となる強いハートを持ったアイドルを発掘する企画「第5回 私が一番カワイイ オーディション」を開催した。
【写真】ゆるすぎない！？ 官房長官の実態
審査員は大悟とピン芸人・AMEMIYAに加え、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が初参加。過去オーディション参加者のグラビアアイドル・藤原ちの、高梨瑞樹、アイドルユニット・アイオケの大野まりかも見届け人として参加し、オーディションには“我こそが一番カワイイ”と名乗りを上げる8人の女性が登場。趣味・特技の自己アピールや、質疑応答などで“誰が一番カワイイ”か競った。
後半ブロックには、「人生これまで永遠とモテ期」と語るインフルエンサー・なっちーが衝撃の交友関係を明かした。「すごいカワイイから、すごいお友だちがいる」と前置きしたなっちーは、誕生日に届いた元内閣総理大臣・菅義偉氏からのビデオメッセージを公開し、まさかの大物登場にスタジオは騒然となった。大悟も「すごい家柄やな」と驚く中、「なんで菅さんとお友だち？」という疑問に、なっちーは「お父さん繋がりで、官房長官だった時も官房長官室に入らせていただいた」「お誕生日のライブがあるってなったら、菅さんがお誕生日メッセージの動画を送ってくれた」と告白。ノブに「官房長官ゆるゆるやん」とツッコミを入れられ、苦笑いする一幕もあった。そしてオーディション終盤では、なっちーが「千鳥さんのお寿司ネタやりたいです」とノブとの漫才挑戦を希望。しぶしぶ応じたノブでしたが、なっちー渾身のボケに「最悪の展開」とお手上げ状態に...？
そのほか、東海テレビのゴルフ番組『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』にレギュラー出演するゲストの森脇に、「どっちがよりかわいくノブさんのキャディができるか」と対決を挑んだ一ノ瀬や、カオスな絡みで百戦錬磨のノブを「面白くできない！」と絶望させたモデル・タレントの大西陽羽など、「私が一番カワイイ」と豪語する女性たちの戦いに、スタジオは笑いと困惑に包まれた。
『チャンスの時間』#332はABEMAにて無料配信中。
