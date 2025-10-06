

岡山市長選で4回目の当選／大森雅夫さん

5日に投開票が行われた岡山市長選で現職の大森雅夫さん（71）が4回目の当選を果たしました。

（岡山市長選で4回目の当選／大森雅夫さん）

「思った以上に厳しい選挙でした。これからの4年間、きょうの喜びを胸に思う存分走っていく」

8万9000票余りを獲得し、新人3人を抑えて4回目の当選を果たした現職の大森雅夫さん（71）。

得票率は約43％と過半数に届かず、4人の候補が争う中で票が分かれる結果となりました。

一夜明け、大森さんは岡山市選挙管理委員会の火矢悦治委員長から当選証書を受け取りました。

（岡山市長選で4回目の当選／大森雅夫さん）

「3候補に入れた方がおられることを十分頭の中に入れて、今後の運営をやっていきたい」

大森さんは、選挙戦の争点の1つとなった新アリーナ構想について、事業化の決定時期は明言を避けた上で、議会とも議論しながら前に進めていく考えを示しました。

（岡山市長選で4回目の当選／大森雅夫さん）

「早めにやっていかないとアリーナの完成時期がずれるだけ。できるだけ早くゴーサインが出せれば」

投票率は36.66％で前回を2.65ポイント上回りました。