◆練習試合 巨人６―２ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）

巨人は１１日のＣＳ第ステージ初戦・ＤｅＮＡ戦（横浜）に向けて社会人の強豪・ＳＵＢＡＲＵと練習試合を行って勝利した。

先発した西舘勇陽投手は、予定の２回を２安打２失点で３奪三振２四球。直球は最速１５２キロで、失点は２回に被弾した２ランによるもの。「（変化球など）試せることは試せた。ミスもあったけど、ピッチングとしては最後、調整ができた。あとは細かいところ」と課題を持ち帰った。

１５登板（７先発）で２勝３敗、１ホールドで２年目のシーズンを終えた２３年のドラ１右腕。阿部監督はＣＳでロングリリーフ要員としてベンチ入りさせることを示唆し「頭数いない分、いってもらわないと困るので。何とかしっかり修正してね。多分ベンチに入れると思うので。しっかり準備してほしいなと思います。基本は（リリーフ）８人で行きたいけど、中ロングができる西舘とかを置こうと思っている、今のところは」と話した。

負ければ終わりの短期決戦。先発投手の出来次第では早めの継投もあり得るだけに「そこは早い切り替えもありかなと思うので。しっかり投手コーチと話したいと思います」と指揮官。杉内投手チーフコーチは「曲がり球の精度が２イニング目にちょっと悪くなったのでそこをすぐ修正できれば」と語った。