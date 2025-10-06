『新世紀エヴァンゲリオン』第壱話、30年ぶりにテレ東系夕方枠で放送 アニメ注目エピソード送るスペシャルプログラム【ラインナップあり】
テレビ東京は19日から毎週日曜午後5時30分にテレ東系6局ネットで、『爆祝！アニメーサリーズ』を放送する。11月16日放送回には『新世紀エヴァンゲリオン』の第壱話「使徒、襲来」を放送する。
【動画】綾波、アスカの戦闘シーン！公開された『エヴァ』劇場版6作品まとめ映像
同番組は、これまでテレ東系列で放送された数々のアニメ作品の中から、周年記念や劇場版公開記念など、アニバーサリーを迎えた作品をピックアップし、週替わりで注目エピソードや特別番組を送るスペシャルプログラム。「使徒、襲来」は1995年10月以来、30年ぶりにテレ東系列の夕方枠での放送となる。
■番組担当・紅谷佳和（テレビ東京 アニメ局アニメ制作部長）コメント
今や1クールに50本近い新作アニメが生まれている時代、テレビ東京も、「アニメのテレ東」の名に恥じないよう、注目のタイトルを強力な放送時間にお届けしております。一方で、配信を通して過去のあらゆる名作アニメが楽しめる中、あえて地上波を使って、過去、現在問わず、いろいろなテレ東アニメをここぞとばかりにお祝いしちゃおうという企画になります。『新世紀エヴァンゲリオン』の第壱話も放送開始30周年の今、テレ東系列で放送するからこそ意味が生まれますし、他も、お祝いのきっかけは違えど、今、テレ東系列で放送するからこそ観たくなるラインナップがそろっています。ぜひ視聴者の皆さまも一緒に、10のアニメーサリーズを楽しんでください！
■放送ラインナップ（予定）
10月19日放送 『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE』公開中記念！Part1
『アイカツ！』第76話「びっくり☆フレッシュガール！」
（初回放送2014年4月3日）
10月26日放送 『アイカツ!×プリパラ THE MOVIE』 公開中記念！Part2
『プリパラ』第1話「アイドル始めちゃいました！」
（初回放送2014年7月5日）
11月2日放送 羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』 日本公開記念！
今からでも追いつける！映画『羅小黒戦記』公開直前特番
（初放送）
11月9日放送『新幹線変形ロボ シンカリオン』 シリーズ10周年記念！
『新幹線変形ロボ シンカリオンZ』第21話「出撃、シンカリオンＺ 500 TYPE EVA」
（初回放送2021年9月17日）
11月16日放送 『新世紀エヴァンゲリオン』放送開始30周年記念！
『新世紀エヴァンゲリオン』第壱話「使徒、襲来」
（初回放送1995年10月4日）
11月23日放送『ブラッククローバー2nd season』制作決定記念！
『ブラッククローバー』初回放送「アスタとユノ」
（初回放送2017年10月3日）
11月30日放送 『ひみつのアイプリ』記念！（仮）
『ひみつのアイプリ』第52 話「ときめき☆あたらしい出会い」
（初回放送2025年4月6日）
12月7日放送『プリンセッション・オーケストラ』2nd EVENT開催記念！
『プリンセッション・オーケストラ』特番（仮）
（初放送）※詳細は後日解禁
12月14日放送『ケロロ軍曹』劇場版新作公開決定記念！
『ケロロ軍曹』第33話「ケロロ小隊 アニメでペコポン侵略 であります」
（初回放送2004年11月13日）
12月21日放送 『新劇場版 銀魂 ―吉原大炎上―』公開決定記念！
『銀魂』第72話「犬の肉球はこうばしい匂いがする／かもしれない運転でいけ」
（初回放送2007年9月6日）
【動画】綾波、アスカの戦闘シーン！公開された『エヴァ』劇場版6作品まとめ映像
同番組は、これまでテレ東系列で放送された数々のアニメ作品の中から、周年記念や劇場版公開記念など、アニバーサリーを迎えた作品をピックアップし、週替わりで注目エピソードや特別番組を送るスペシャルプログラム。「使徒、襲来」は1995年10月以来、30年ぶりにテレ東系列の夕方枠での放送となる。
今や1クールに50本近い新作アニメが生まれている時代、テレビ東京も、「アニメのテレ東」の名に恥じないよう、注目のタイトルを強力な放送時間にお届けしております。一方で、配信を通して過去のあらゆる名作アニメが楽しめる中、あえて地上波を使って、過去、現在問わず、いろいろなテレ東アニメをここぞとばかりにお祝いしちゃおうという企画になります。『新世紀エヴァンゲリオン』の第壱話も放送開始30周年の今、テレ東系列で放送するからこそ意味が生まれますし、他も、お祝いのきっかけは違えど、今、テレ東系列で放送するからこそ観たくなるラインナップがそろっています。ぜひ視聴者の皆さまも一緒に、10のアニメーサリーズを楽しんでください！
■放送ラインナップ（予定）
10月19日放送 『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE』公開中記念！Part1
『アイカツ！』第76話「びっくり☆フレッシュガール！」
（初回放送2014年4月3日）
10月26日放送 『アイカツ!×プリパラ THE MOVIE』 公開中記念！Part2
『プリパラ』第1話「アイドル始めちゃいました！」
（初回放送2014年7月5日）
11月2日放送 羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』 日本公開記念！
今からでも追いつける！映画『羅小黒戦記』公開直前特番
（初放送）
11月9日放送『新幹線変形ロボ シンカリオン』 シリーズ10周年記念！
『新幹線変形ロボ シンカリオンZ』第21話「出撃、シンカリオンＺ 500 TYPE EVA」
（初回放送2021年9月17日）
11月16日放送 『新世紀エヴァンゲリオン』放送開始30周年記念！
『新世紀エヴァンゲリオン』第壱話「使徒、襲来」
（初回放送1995年10月4日）
11月23日放送『ブラッククローバー2nd season』制作決定記念！
『ブラッククローバー』初回放送「アスタとユノ」
（初回放送2017年10月3日）
11月30日放送 『ひみつのアイプリ』記念！（仮）
『ひみつのアイプリ』第52 話「ときめき☆あたらしい出会い」
（初回放送2025年4月6日）
12月7日放送『プリンセッション・オーケストラ』2nd EVENT開催記念！
『プリンセッション・オーケストラ』特番（仮）
（初放送）※詳細は後日解禁
12月14日放送『ケロロ軍曹』劇場版新作公開決定記念！
『ケロロ軍曹』第33話「ケロロ小隊 アニメでペコポン侵略 であります」
（初回放送2004年11月13日）
12月21日放送 『新劇場版 銀魂 ―吉原大炎上―』公開決定記念！
『銀魂』第72話「犬の肉球はこうばしい匂いがする／かもしれない運転でいけ」
（初回放送2007年9月6日）