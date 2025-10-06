Little Black Dress、メジャー1stアルバム記念ライブを東京で開催 代表曲や「君は1000％」カバーも披露
シンガー・ソングライター・遼によるソロプロジェクト、Little Black Dressが4日、東京・代官山ORD.にてワンマンライブ『Little Black Dress「AVANTGARDE」メッチャいいじゃんライヴ』を開催した。同公演は、7月に発売されたメジャー1stアルバム『AVANTGARDE』のリリースを記念して行われたもので、前日には大阪・梅田Zeelaでも同公演を開催した。
【動画】Little Black Dress、多数のパワーフレイ獲得の新曲「アヴァンギャルド」ミュージックビデオ
ライブは、アルバムのリード曲「アヴァンギャルド」で幕を開け、「Lonely Shot」では“テキーラに見せかけたほうじ茶”を使ったパフォーマンスも飛び出すなど、遼のユーモアと表現力が随所に光った。サポートメンバーにはDEVIN木下（キーボード）、Moe（ギター）、岡聡志（ギター）、萩原みのり（ベース）、番田渚奈子（ドラム）が参加し、「PLAY GIRL」「チクショー飛行」などバンド編成での楽曲も披露された。
さらに、「ちょーかわいい」「だるま落とし」など過去の楽曲に加え、「十人十色」「優しさが刺となる前に」「猫じゃらし」と続くセクションでは、歌唱力と楽曲の世界観で観客を魅了。「名もなき花」ではバンドメンバーの紹介も交えた軽快な演奏が披露された。
注目を集めたのは、TBS系特番『音楽の日』出演時にカバーし話題となったオメガトライブ「君は1000％」の披露（※大阪公演でも披露済）。会場は大きな手拍子と笑顔に包まれた。
本編終盤は「恥じらってグッバイ」「太陽にピース」で盛り上がり、アンコールではニューグッズ「メッチャいいじゃんTシャツ」「同タオル」を使った「メッチャいいじゃん！」で会場が一体に。続く「マロニエの花」に続いて、ラストには再び「アヴァンギャルド」をサプライズで披露し、笑顔でステージを後にした。
Little Black Dressは、13日に大阪で開催されるライブサーキット『FM802 MINAMI WHEEL 2025』にも出演予定。VARON会場にて午後7時からの出演が予定されている。
