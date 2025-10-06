箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は６日、第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市など）に出場するチームと登録選手を発表した。前回（４３校）から１減の４２校が１０枠の第１０２回箱根駅伝本戦（来年１月２、３日）の出場権を争う。

各校は１０〜１４人を選手登録。その中から１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで上位１０校が本戦の出場権を獲得する。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

前回の予選会で１０位通過した順大と、わずか１秒差の１１位で本戦出場を逃した東農大はエースの前田和摩（３年）が２年ぶりに登録された。１万メートルで日本歴代６位、日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２の自己ベスト記録を持つ前田は１年時の前々回の予選会では日本人トップの全体９位となり、東農大の１０年ぶり復活出場の立役者となったが、前回は体調不良のため、メンバー外だった。

前田は今年５月の全日本大学駅伝関東選考会１万メートルで約１年ぶりにレース復帰。「この舞台に戻って来られて、うれしいです」と前田は充実の表情で話した。小指（こざす）徹監督が「約６割の調子」と明かす中で、２８分３０秒２５とまずまずのタイムで走り、学生トップクラスの実力を改めて証明した。

前回、チーム１〜４位と好走した栗本航希（３年）、植月俊太（３年）、原田洋輔（４年）、深堀優（４年）ら主力は順当にメンバー入り。ケニア人留学生と同等の力を持つ前田が本来の実力を発揮すれば、２年ぶりの箱根路復帰が見えてくる。

◆東農大の箱根駅伝予選会登録メンバー

小島 岳斗（４年）

菅原 昇真（４年）

原田 洋輔（４年）

深堀 優（４年）

磯 光清（３年）

植月 俊太（３年）

栗本 航希（３年）

前田 和摩（３年）

松江 耕輔（３年）

川上 温（２年）

菅野 優空（２年）

菅原 匠人（２年）

井坂 光（１年）

内田 温規（１年）

◇第１０２回箱根駅伝予選会開催要項

▽日時、コース １０月１８日午前８時３０分、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地をスタート。立川市街地を回り、国営昭和記念公園にゴールする公認コースのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）。世界陸連の世界ランク対象競技会でもある。

▽競技方法 全選手が一斉スタート。各校、１０〜１４人の登録選手の中から１０〜１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで争う。留学生は登録２人以内、出場１人以内。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。

▽出場資格 関東学生陸上競技連盟男子登録者で２４年１月１日〜２５年１０月５日の有効期間内に１万メートル３４分以内、ハーフマラソン１時間１３分以内の公認記録を有する。

▽関東学生連合 予選会で敗退したチームの選手で編成し、本戦にオープン参加する。