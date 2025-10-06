¹â¶¶°ìÀ¸¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW½é¼ç±é¤Ç²Æì¤Ø¡¡¸½ÃÏ¤ÇÏÃÊ¹¤¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢Ê¿»³½¨¹¬´ÆÆÄ¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WOWOW¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW 1972 ½í¤Îê¥²Ð¡Ù¡Ê19Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË ¸å10:00¡¢Á´5ÏÃ¡¡¢¨Âè1ÏÃÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¤Î´°À®Êó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¤Õ¤ë¹â¶¶°ìÀ¸¡õÀÄÌÚ¿ò¹â¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ø¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¡ÖÂè23²óÂçé®½ÕÉ§¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÖÂè164²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿ºä¾åÀô»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÉñÂæ¤Ï1972Ç¯¡¢ËÜÅÚÉüµ¢¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿²Æì¡£ÊÆÀêÎÎ²¼¤Î¥É¥ë¤«¤é±ß¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¸½¶â¤òÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô¼ÖÎ¾¤¬½±·â¤µ¤ì¡¢100Ëü¥É¥ë¤¬¶¯Ã¥¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Åö»þ¡¢±ß¥É¥ë¸ò´¹¤ÏÎ°µåÀ¯ÉÜ¤Î½ÅÍ×»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ì¤Ð½ÅÂç¤Ê³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Î°µå·Ù»¡¤Ï»öÂÖ¤ò¶ËÈëÎ¢¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÆÃÊÌÂÐºö¼¼¡×¤òÊÔÀ®¤·¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç»Ä¤ê18Æü¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤ÎÃæ¡¢»ö·ï²ò·è¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢ÆÃÊÌÂÐºö¼¼¤ÎÈÉÄ¹¡¦¿¿±ÉÅÄÂÀ°ì¤ò±é¤¸¤ë¡£ÀÐ³ÀÅç½Ð¿È¤ÇÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤ËÎ°µå·Ù»¡¤ËÆþ½ð¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ½ð°÷¤«¤é¡Ö¤Ê¤¤¤Á¤ã¡¼¡ÊËÜÅÚ¤Î¿Í´Ö¡Ë¡×¤ÈÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë³ëÆ£¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¡£¹â¶¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£ÀÄÌÚ¤Ï¡¢ÆÃÊÌÂÐºö¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿±ÉÅÄ¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÊú¤¯ÁÜºº°ì²ÝÈÉÄ¹¡¦Í¿ÆáÇÆÀ¶ÆÁÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¸¶ºî¤âµÓËÜ¤âÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤¬åÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÅö»þ¤Î¿Í¤ÏÌ·½â¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Æì¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢º£²óÍ§¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤À¤¬¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØ¶Ú¤òÀµ¤¹¡£¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÊý¤ÎÏÃ¤ò¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç»Ç¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¿¤Á¤¬»×¤¦Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀéº¹ËüÊÌ¤Ç¡¢¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÌòºî¤ê¤Ë³è¤«¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÂè1ÏÃ¤Ï¡¢WOWOW¤Ç¤ÎÌµÎÁÊüÁ÷¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖWOWOW¡×YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
