テレビ東京は6日、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」第壱話「使徒、襲来」を、30年ぶりにテレ東系夕方枠で放送すると発表した。

これまで同局系列で放送されたアニメ作品の中から、周年記念や劇場版公開記念など、アニバーサリーを迎えた作品を週替わりで放送する10週連続アニメ特別企画「爆祝！アニメーサリーズ」（19日から、日曜午後5時半）の一環。95年10月4日に初回が放送され、今年で30周年を迎えた「新世紀エヴァンゲリオン」の中から、伝説の原点となった第壱話「使徒、襲来」を11月16日に放送する。

同局アニメ制作部長の紅谷佳和さんは、特別企画について「過去、現在問わず、いろいろなテレ東アニメをここぞとばかりにお祝いしちゃおうという企画になります」とし、「『新世紀エヴァンゲリオン』の第壱話も放送開始30周年の今、テレ東系列で放送するからこそ意味が生まれますし、ほかも、今、テレ東系列で放送するからこそ観たくなるラインアップがそろっています」とコメントしている。

【放送ラインアップ予定】

▼10月19日「アイカツ！」第76話「びっくり☆フレッシュガール！」（初回放送2014年4月3日）大空あかりのメイン初登場回

▼10月26日「プリパラ」第1話「アイドル始めちゃいました！」（初回放送2014年7月5日）真中らぁらの初登場回

▼11月2日「今からでも追いつける！ 映画『羅小黒戦記』公開直前特番」（初放送）

▼11月9日「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」第21話「出撃、シンカリオンZ 500 TYPE EVA」（初回放送2021年9月17日）エヴァンゲリオンとコラボした話題エピソード

▼11月16日「新世紀エヴァンゲリオン」第壱話「使徒、襲来」（初回放送1995年10月4日）伝説の原点

▼11月23日「ブラッククローバー」初回放送「アスタとユノ」（初回放送2017年10月3日）「ブラッククローバー」の原点。少年アスタ旅立ちの時

▼11月30日「ひみつのアイプリ」第52話「ときめき☆あたらしい出会い」（初回放送2025年4月6日）シリーズ2年目の初回エピソード

▼12月7日放送「プリンセッション・オーケストラ」特番（仮） 初放送※詳細は後日発表

▼12月14日「ケロロ軍曹」第33話「ケロロ小隊 アニメでペコポン侵略であります」（初回放送2004年11月13日）ケロロ小隊がアニメづくりに挑戦

▼12月21日「銀魂」第72話「犬の肉球はこうばしい匂いがする／かもしれない運転でいけ」（初回放送2007年9月6日）