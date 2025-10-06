仲里依紗、子供のスニーカー＆ぬいぐるみにも！効果実感の“推し”漂白剤「ピッカピカに洗われたの」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『コストコで激カワなディズニーのハローウィングッズ みつけて姉妹で大興奮したと同時に秋感じた』という動画を投稿。お買い物に行ったという【コストコ】での購入品を披露していく中で、“布製品のガンコな汚れに効果を感じた”と力説された商品をご紹介します

動画内で、仲さんが「最近こちらを推しております」と言い、購入されていたものがこちら！

■ガンコな汚れがパワフル落ち

Kao 花王 / ワイドハイター PRO 粉末 （公式サイトへ）

洗剤だけでは落ちない黄ばみ、エリそで汚れ、食べこぼしなどに！いつもの洗剤にサッと足すことで、お洗濯が“超パワーアップ”するという衣料用漂白剤。

ガンコな汚れに対しては、漬け置き後に水ですすぐか、いつも通り洗濯することでより効果が期待できます。

また色柄ものにも使用可能で、衣類の除菌（※1）、衣類のウイルス除去（※2）といった効果もあるんだそう！

仲さんは2kg入った大容量パックを購入しており、こちらはコストコ公式オンラインショップからの購入も可能。オンラインでは、通常配送料を含めて税込1,598円で販売されているようです♪

（※1）すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。（※2）エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

仲さんがCM出演している商品ですが、普段から愛用している様子で、「スニーカーも漬け置きできるんです」「この間ね、ワイドハイターの粉でトカゲくん（息子）の部屋にあるぬいぐるみたちがお風呂場で漬け置きされました」「結構汚かったらしいですよ」と、こちらの商品を使ってぬいぐるみを綺麗にしたとコメント。

そして、「お風呂にまず、いっぱいぬいぐるみを敷いて、お湯をちょっと張ります。そしてこの粉をやります、ちょっと漬け置きするんです。それからすすぎをして脱水をするんです」と手順を説明し、「ピッカピカに洗われたの」「白光りしてびっくり。ホワイトニングしまくった歯みたいになってたの。ほんとに、マジで」と、白いぬいぐるみもピカピカになったと教えてくれました♪

■動画もチェック

動画内では、こちらの商品以外にも【コストコ】での購入品を多数紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。