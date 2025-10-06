バカリズム、夫婦喧嘩をしない理由とは？「プラスにならないということを知ったから」

10月5日、テレビ朝日系『夫が寝たあとに』に、1児の父であるバカリズムがゲスト出演。夫婦喧嘩をしない理由を明かした。

バカリズムは妻とは夫婦喧嘩がないと話し、「結婚する全然前の付き合っている時に、本当に揉めると僕ちゃんと理論立てて勝とうとしちゃうから、それは全く意味がないっていう、プラスにならないということを知ったから」「どっちが正しいとかじゃなくて、その時の感情だから」と、意見が違っても受け入れるようにしていると説明。

また、言ったら揉めるであろうことは言わないように徹底しているとして、「将棋とか好きだから、先を読んじゃうんですよ」とコメントした。

しかし、相手が幼い息子になるとそうはいかないといい、「自分がこぼした食べ物を踏んだりするじゃないですか。意味が分からなくて。普通は踏まないじゃないですか。踏む理由が分からないから」「マカロニを落として、それを踏んでグリグリグリ…」「もったいないとかそういう概念がまだないから」「びっくりします」と明かして笑っていた。