サッカーJ3・3位の鹿児島ユナイテッドFCはホームで2位の栃木シティと対戦しました。試合が動いたのは開始早々の前半1分。栃木のシュートを一度ブロックしたものの、跳ね返ったボールをダイレクトで蹴りこまれ、先制を許します。





勝てば順位が入れ替わる大事な一戦。会場には約9600人のサポーターが応援に駆けつけました。しかし、その後も追加点を許し、3点を追いかける苦しい展開に。後半30分には河村がペナルティエリアの外からシュートを放ちますがキーパーにはじかれます。その直後には井堀がコーナー付近からクロスをあげますが、相手ディフェンダーに当たってコースが変わり、キーパーに抑えられます。その後もゴールに迫りますが、得点とはならず。0対3で敗れ、今シーズン初の連敗となりました。（鹿児島ユナイテッドFC・杉井颯選手）「前節の八戸に対しても今節もそうだが、前を向けない、前にボールを出せないところは今すぐ変えないといけない。走って戦って自分たちらしいプレーをこれからはもっともっと見せていけるように頑張りたい」順位は変わらず3位です。次の試合は今月11日。アウェーで7位の北九州と対戦します。