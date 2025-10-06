B2鹿児島レブナイズ ホーム開幕戦“白星”飾る 昨季B２ブロック王を擁する愛媛オレンジバイキングスと対戦
バスケットボール、B2鹿児島レブナイズは4日、ホームで開幕戦を戦い見事勝利を飾りました。エースのダンクに速い展開のバスケット。会場は大きく沸きました。
（永田莉紗アナウンサー）
「まもなく試合が始まります。対戦相手の愛媛オレンジバイキングスには昨シーズンレブナイズに所属し、B2リーグのブロック王に輝いたマット・ハームス選手がいます。熱い戦いになりそうです」
「（ハームス選手の）ブロックショットが見たいようで怖い」
（ブースター）
Q楽しみなのは
「シュート決めるところ」
Q誰のシュートが見たい
「兒玉選手」
（ブースター）
「AJのダンク」
愛媛オレンジバイキングスとの4日の第1戦。第1クオーター、今シーズン最初の得点はベテランの兒玉が決めました。こちらはゲインズ・ジュニアがジャンプ力をいかしてスティール。そしてシャーマがシュート。さらに飴谷からゴール下の藤本、最後はアウダ！持ち前の速いバスケットを展開しリードを広げます。第2クオーターでは新加入の佐藤がスリーポイント！鹿児島での初得点を決めます。
（磯脇琢磨アナウンサー）
「カットしていった。ゲインズ・ジュニア。魅せるか。ダンク！このシーン読んでいましたパスカット。そして圧巻のウィンドミルダンク」
駆け付けた約3000人の声援の中、20点差で迎えた最終第4クオーターでは。飴谷のパスから多田が冷静にスリーポイント。多田はこの試合チーム最多の19得点を決めました。終了間際に一時点差をつめられたもののリードを守り切り、開幕戦を白星で飾りました。
（ブースター）
「途中でピンチになったが勝ててよかった」
（ブースター）
「やっぱりAJがすごいなと思った。大満足でした」
（ブースター）
「（新加入の選手が）もともといた選手と仲良くして一生懸命頑張っている感じがしてうれしかった」
（鹿児島レブナイズ・多田武史選手）
「ポイントカードの兒玉選手、藤本選手、佐藤選手、みんなもいいパスをくれたり、いいスクリーンもかけてくれたので、それが自分の得点に繋がった」
5日の試合は愛媛に敗れ1勝1敗となったレブナイズ。次の試合は、アウェーで横浜と対戦します。