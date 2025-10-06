自民党の新しい総裁に高市早苗氏が就任しましたが、女性初の総裁が誕生した今回の総裁選で熊本県選出議員は、誰に1票を投じたのでしょうか。

【写真を見る】自民党 高市 新総裁誕生に 熊本選出国会議員の投票行動 熊本県民の受け止め

4日（土）熊本市中心部では号外が配られました。

号外を受け取った人「女性というだけで嬉しい。未来の子ども達のために頑張ってほしい」

号外を受け取った人「平和で過ごせればいい。物価高騰をどうにかしてほしい」

一方、自民党熊本県連では、前川收会長や松田三郎幹事長がテレビで総裁選の行方を見守りました。

――テレビ中継を見ながら

前川收会長「これは民主的なやり方で決まった」

松田三郎幹事長「党員票で」

前川收会長「2回連続、党員票で1番になっている人だから。それはなるべきでしょう」

自民党熊本県連 前川收会長「これから非常に多様な時代の中にあって、様々なニーズにおいて女性の視点が我が国にとってプラス効果をもたらしてくれるだろう」

前川会長は高市新総裁に期待を込めた上で、県連として、TSMC進出に伴う課題解決へのサポートや、8月の記録的な大雨からの復旧や新たな視点での防災策を求めたいと語りました。

熊本選出の自民党国会議員6人は誰に1票を投じたのでしょうか。

党の国対委員長で、衆議院熊本3区選出の坂本哲志氏がRKK熊本放送の取材に答えました。

熊本3区 坂本哲志 衆議院議員「私は、1回目は林芳正さんに投票しました。2回目は小泉進次郎さんに投票しました」

決選投票では「発信力や若さ・改革力に期待」し、小泉氏に投票したという坂本氏ですが、小泉氏との決選投票を制し、新総裁となった高市氏にも期待を寄せます。

熊本3区 坂本哲志 衆議院議員「総理になった場合には女性初の総理。もちろん女性初の総裁でもあるわけですけど。女性をしっかり重視した政策をやって頂きたい」

一方で、自民党の今後については、課題も語りました。

熊本3区 坂本哲志 衆議院議員「若い人が魅力を感じる自民党にしていかなければならない」

この他、熊本県選出の国会議員の投票行動です。

まずは官房長官などの重要閣僚としての起用も取りざたされている木原稔氏は、１回目に茂木氏。決選投票で高市氏に投じました。

高市氏を選んだ理由として、憲法改正などの政策・思想信条の近さを挙げ「経済・財政政策などを大胆に見直し、外交・安全保障政策を継続・強化してくれる人」としています。

西野太亮氏は2回とも小泉氏に投票し、その理由を、新しい自民党を作っていくのにふさわしい人物。発信力、リーダーシップに長けているとしました。

その上で「これからが大事で自民党として物価高など目の前の課題に取り組む」と一致結束を強調しました。

そして、金子恭之氏と参議院議員の馬場成志氏は、坂本氏と同じで、1回目は林氏に、決選投票では小泉氏に投じています。

金子氏は、女性初の総理誕生への期待感とともに「来日予定のトランプ大統領と関係を築いて、日米交渉を有利に進めてもらいたい」と話しました。

一方の馬場氏は「しっかりと国政運営をやっていただきたい」と要望しています。

参議院議員の松村祥史氏の投票行動は分かっていません。

次の総理候補でもある高市新総裁の誕生を、熊本県民はどのように受け止めているのでしょうか？

20代「日本初の女性総理というのは時代が変わってきているのかなと。その勢いに乗って頑張ってほしい」

60代「総裁選を見ると、麻生さんの意向に沿った結果になっているし、厳然として自民党内に派閥は残っている。やり方と選び方と言っていることを見ていると期待できない」

期待や厳しい声がある中、求められる政策とは何でしょうか？

80代「物価高などあるが、国民が安心して暮らせる政策をやってほしい」

20代「移民問題は気になるかな。熊本はTSMCで海外から来られる方が多いので。ちょっと問題が増えた地域があると聞くので、落ち着いていくと良いかなと」

おとといの総裁選の演説で高市氏は次のように訴えました。

自民党 高市早苗新総裁「日本列島を強く豊かに次の世代に引き継いでまいりましょう」

野党・立憲民主党熊本県連の西聖一代表代行は「日本を強く」という言葉に懸念を示しています。

立憲民主党県連 西聖一代表代行「強い日本列島にするという『強い』の部分が、防衛力や外国人に対する対応ならば、共生社会を目指す私たち立憲民主にとっては違うのではないか」

そして高市氏が総理になった場合、「安全保障政策や日中関係を注視したい」と話すのは、政治学が専門の熊本大学・伊藤洋典教授です。

熊本大学 伊藤洋典教授「半導体と自衛隊ということで、熊本は安全保障のかなり中心的な立ち位置にいる。そこに日中関係がプラスの影響かマイナスの影響か、何らかの影響はあるだろう」

伊藤教授は、高市氏が総裁選で訴えた「物価高対策」を具体的に迅速に打ち出せるかが最初の課題になるとの見方も示しています。