お笑い芸人・西川きよし、妻の西川ヘレン、長男の西川忠志、長女の西川かの子が６日、大阪市内で行われた「西川家のだし」商品発表会見＆試食会に出席した。

なにわのロイヤルファミリーとして親しまれる西川家で、代々受け継がれてきた秘伝のお出汁（だし）を家庭でも手軽に味わえる「だしパック」にした。国産原料と藻塩のみを使用し、素材の旨味を最大限に引き出した、西川家ならではのこだわりの逸品だ。

プロデュースしたかの子は「（１０年ほど前から個人で製造販売してきたが）吉本（興業）さんから『みんなで一緒にやったら全国に西川家のおいしいお出汁が広まるのでは』とお声がけいただいた。母（ヘレン）が、私たち（かの子と忠志）が小さい頃から作ってくれたおいしい料理の素となる出汁を、みなさんのご家庭に届けられる日が来たらいいなと思いました」と語った。

ヘレンによると、叔母が毎朝出汁を取るところを見ていたという。「結婚して５８年になりますが、毎朝我が家はお出汁の香りから始まります」と明かした。

今回かの子が開発したため、「私もこちらの方法（だしパック）に変えたいと思います」。

また、忠志も「うま味成分ばつぐんやから、これ（出汁）だけでも飲めるし手軽に作れます」と絶賛。

この日は、ヘレンの７９歳の誕生日だった。

きよしから感謝の言葉と共に花束を手渡されたヘレンは涙ながらに「本当にありがとうございます。こうしてあなたと一緒になりまして、こんなにたくさんの家族ができて、お出汁もできて、こんなにうれしいことはありません」と感謝。

ヘレンが作る出汁の入ったハンバーグが好物だというきよしは「出汁入れるとこんなにうまくなるんかなって。出汁の魔法使いみたいやな」と感服していた。

西川家の「だしパック」は、関西圏のスーパーで販売中だ。