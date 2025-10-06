AKB48研究生・伊藤百花、ディズニーで美脚際立つコーデ披露「可愛い」「天使」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】AKB48の伊藤百花が、10月5日に自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーデを披露して、反響を呼んでいる。
伊藤は「今年はなんの仮装をしようかなっ」とつづり、東京ディズニーランドでの写真を投稿。伊藤は白いミッキーのカチューシャを付け、ミニワンピースにロングブーツ姿の可愛らしいコーディネートで色白の美しい脚を披露した。
この投稿には「なんでも似合う！可愛い！」「天使」「本当に美しい」「仮装が楽しみすぎる」などの反響が寄せられている。
伊藤は2024年3月、19期生オーディションに合格しAKB48に加入。研究生ながら選抜メンバーに抜擢され、整ったビジュアルや高いパフォーマンス力で注目を集めている。（modelpress編集部）
