【モデルプレス＝2025/10/06】AKB48の伊藤百花が、10月5日に自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーデを披露して、反響を呼んでいる。

【写真】可愛すぎるAKB研究生、美脚際立つミニワンピ姿

◆伊藤百花、東京ディズニーランドで美脚披露


伊藤は「今年はなんの仮装をしようかなっ」とつづり、東京ディズニーランドでの写真を投稿。伊藤は白いミッキーのカチューシャを付け、ミニワンピースにロングブーツ姿の可愛らしいコーディネートで色白の美しい脚を披露した。

◆伊藤百花の投稿に「可愛い」と反響


この投稿には「なんでも似合う！可愛い！」「天使」「本当に美しい」「仮装が楽しみすぎる」などの反響が寄せられている。

伊藤は2024年3月、19期生オーディションに合格しAKB48に加入。研究生ながら選抜メンバーに抜擢され、整ったビジュアルや高いパフォーマンス力で注目を集めている。（modelpress編集部）

