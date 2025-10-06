「困っているウサギがいるなら」新たな飼い主の元へ 民家で2匹が55匹に増え…保健所が保護したウサギ【長野】
ペットとして飼っていた2匹が55匹に…。
一般家庭で増えすぎてしまったウサギが保健所に保護され、5日、譲渡会が開かれました。
参加者「あ、かわいい」
伊那市で開かれたウサギの譲渡会。
飼い主を求めていたのは、元々、伊那保健福祉事務所管内の民家でペットとして飼育されていたウサギです。
伊那保健福祉事務所食品・生活衛生課 小木曽郁子さん
「一般家庭で飼われていたウサギが予定外に繁殖してしまいまして、ボランティアを通じて保健所にご相談があり、こちらでコンタクトをとる状況になりました。」
県の職員
「ウサギというのは実はネコより増えやすい。ウサギの妊娠期間は1か月です。 妊娠したら1か月後に生まれてしまう。」
保健所によりますと、ウサギは平均寿命が約10年で繁殖力が非常に強いのが特徴だといいます。
譲渡会に参加した18組の参加者は、ウサギの飼い方について講習を受けた上で、引き取りを検討していました。
伊那市内から
「困っているウサギがいるなら、子どもとも話して行ってみようかというので来ました。」
（Q.どんなところが好き）
子供「モフモフしているところ」
平谷村から
「あんなに増えると思っていなかったです。びっくりした。」
この日、飼い主が決まったウサギは16匹。
受け入れ環境が完全に整っている家庭に対しては当日の引き取りが認められ、さっそく新たな家族のもとへと旅立ちました。
残りの32匹については、再び譲渡会を開いて飼い主を探します。
次の譲渡会は、今月25日午前11時から伊那市の伊那合同庁舎で開かれます。参加希望者は、事前に保健所へ電話予約をしてほしいということです。