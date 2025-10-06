月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026

(C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー

「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」(月1エヴァ)と題し、エヴァンゲリオンシリーズ劇場版6作品の期間限定リバイバル上映が、10月から2026年2月までの間、各月に1作品(10月は2作品)実施される。その初回である10月10日からの「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生」において、急きょ冒頭に鶴巻監督のコメントが上映されることが決まった。

上映バージョンは後継作品の「DEATH (TRUE)2&REBIRTH）」だが、REBIRTH編の監督を務めた鶴巻和哉のコメントが上映される。さらに、10月24日から上映の「新世紀エヴァンゲリオン Air／まごころを、君に」では、碇シンジ役・緒方恵美によるコメントが冒頭に上映される。どちらもコメントは音声のみで、時間は3分ほど。両作品を上映する全劇場が対象。

「DEATH (TRUE)2&REBIRTH）」冒頭に、REBIRTH編の監督を務めた鶴巻和哉のコメントが

「新世紀エヴァンゲリオン Air／まごころを、君に」では、碇シンジ役・緒方恵美によるコメントが冒頭に上映

月1エヴァの上映は、それぞれの作品で1週間ずつの期間限定。10月は「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生」、「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に」、11月「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」、12月「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」、1月「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」、2月「シン・エヴァンゲリオン劇場版」という順序となる。

各作品上映時には数量限定の入場者プレゼントとして、各作品のポスタービジュアルがデザインされたスマホサイズのステッカー配布が決定。6作のポスタービジュアルが当時の初出時のままデザインされており、1回の鑑賞につき、1人1枚、上映作品のスマホステッカーがプレゼントされる。

【月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026】(配給：カラー 配給協力：K2 Pictures)2025年10月10日～10月16日 冒頭コメント：監督・鶴巻和哉『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』 (上映バージョンは後継作品のDEATH (TRUE)²&REBIRTH 2025年10月24日～10月30日 冒頭コメント：碇シンジ役・緒方恵美『新世紀ヴァンゲリオン Air／まごころを、君に』 2025年11月14日～11月20日『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』※上映バージョン：1.11 2025年12月12日～12月18日『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』※上映バージョン：2.22 2026年1月9日～1月15日『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』※上映バージョン：3.333（同時上映：『EVANGELION：3.0(-46h)』、「EVANGELION:3.0(-120min.)」） 2026年2月13日～2月19日『シン・エヴァンゲリオン劇場版』※上映バージョン：3.0＋1.01

『月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026』予告 /『エヴァンゲリオン』劇場版6作品 期間限定リバイバル上映