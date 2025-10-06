2025年県展の彫刻部門には、一般から25点の応募がありました。会場の高知県高知市のかるぽーとには特選など20作品と無鑑査の5作品が展示されています。



県内最大の芸術の祭典「県展」は79回目を迎えました。

今年は8つの部門に1378人から2605点の応募があり、このうち1026点が入選以上となっています。

県立美術館では洋画・日本画・先端美術の3部門、かるぽーとでは彫刻、工芸、書道、写真、グラフィックデザインの5部門の入賞作品を展示しています。





彫刻部門には今年、一般から25点の応募がありました。会場のかるぽーとには特選など入賞作品20点と無鑑査の5作品が展示されています。今年の彫刻部門について県展無鑑査の大野 良一さんに見どころを聞きました。■県展無鑑査 大野 良一さん「傾向はね、非常にね具象作品が多いです。抽象作品がほとんどない。入選もせんかったということで、それが例年にない今年の特徴だと思います。具象というのは具体的に形が分かるんですよね。人であるとか猫であるとかそういう形をその対象をそのままうつしたのが具象です」彫刻は「素材」や「技法」、「形状」の違いだけでなく「具象彫刻」なのか「抽象彫刻」なのかという違いもあります。 大野さんは具象彫刻に込められたメッセージを捉えるのも面白いと指摘します。例えば大野さん自身の作品「やがて」。幼虫をモチーフにした具象彫刻ですが、伝えたいのはここから変化を遂げていく生命のすごさでその意味においては抽象彫刻だともいえます。■大野さん「虫や昆虫は一握りの手のひらに乗るもの、これも生きてるんですよね。生きてるって表現をしたいがゆえにこういうものを作った。やがて羽ばたいて空を飛ぶ、立派なクワガタ虫になっていくかもしれない。形は虫で具象だけれども僕の中では抽象的に見てほしい」作家が彫刻作品に込めた思いを探究できるのが彫刻部門の魅力です。今年の25作品の中から特選に選ばれたのは宮尾信一さんの「多感なとしごろ」です。若い少女の姿を表現しています。■大野さん「距離を置いて眺めると、全体のフォルムやら、プロポーションを見ていくと初々しいというか作者のいわんとしたその姿がね、ここにうまく表出されていると思います。特にこの足の作りだとかね、この手、全部のまあパーツパーツが現実的にそつがない、うまく作られている」そして、彫刻部門の将来性あふれる新進作家に贈られる渡辺一八大賞には、泉井史さんの作品が選ばれました。■大野さん「人体の女性の体の美しさというものを主眼に狙いとして作ってある。これ見るとね、実にこの足の立ち方だとか体のねじり方とか、これね法則にうまくのっているんですよ。彫刻的な法則に。体の横の線とか肉付けというのは実に見事にできていますよ、美しい」そして褒状に選ばれた3作品のうちの1つ宗石葉子さんの「休息」。トゥシューズをはいたバレリーナと思われる女性の姿ですが肩から上や腕、そして足で表現したユニークな作品です。■大野さん「どういうのかな、手品でも見ているような不思議な気持ちにさせられるんです。彼女はそういう非常に面白い発想とセンスで物事を考えて作るから。具象って普通はいうけど気持ちは抽象ですよね、」この作品はFRP（繊維強化プラスチック）でつくられているため、薄くても丈夫で、胴体部分が空洞でも形状が保たれています。このほか今年の彫刻部門には魅力的な作品がさまざま展示されていて、見どころたっぷりです。■大野さん「やっぱり作家は生む苦しみがある。きれいなもの作ろうとか、喜ばれるもの作ろうとか、うまくつくろうとかいうのではなくて、徹底的に打ち込めば、立体を通して作者が哲学してるんじゃないかと思う」芸術の秋。皆さんも彫刻作品に込められた作者の思いを探ってみませんか？第79回県展は10月19日まで開かれていて県立美術館で洋画・日本画・先端美術の作品を、かるぽーとで彫刻・工芸・書道・写真・グラフィックデザインの作品を展示しています。