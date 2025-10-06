5人の候補で争われた自民党の総裁選が10月4日行われ、決選投票の末、高市早苗氏が自民党総裁に選ばれました。



高市総裁は、近く招集される臨時国会で、女性初の総理大臣に選ばれる見通しです。



県関係の自民党国会議員や、県民の声を取材しました。



仁木博文衆議院議員は、1回目、決選投票とも高市氏に投票しました。



（仁木博文・衆議院議員）

「物価高にあえぐ有事の中、積極財政で日本を強くできるのは高市さんしかいない。党内をまとめ、与党としての信頼回復に努めて欲しい」とコメントしています。





山口俊一衆議院議員は、1回目の投票先は非公表、決選投票は高市氏に投票しました。（山口俊一・衆議院議員）「自民党の立て直しや、女性初の総理大臣に期待している。補正予算の早期成立により、物価高騰対策を強力に実行して欲しい」とコメントしています。中西祐介参議院議員は、1回目、決選投票とも高市氏に投票しました。（中西祐介・参議院議員）「少数与党のなか他党とも交渉し、まずは政権基盤を固めてもらいたい。前向きな夢と希望をしっかり語っていただき、高市さんの突破力に期待したい」とコメントしています。福山守参議院議員は、1回目、決選投票とも小泉氏に投票しました。（福山守・参議院議員）高市氏については「各政党と協議のうえ、物価高騰対策を速やかに行って欲しい。自民党が一枚岩になれるよう、一日も早く安定した政権運営を期待する」とコメントしています一方、県内の党員・党友票は4日、徳島市内のホテルで開票が行われました。その結果、高市早苗氏が1849票でトップとなり、次いで小泉進次郎氏1307票、林芳正氏1012票などとなりました。投票率は71.2％で、前回の総裁選を約4ポイント上回りました。（記者）「自民党の新総裁が高市さんに決まりましたが」（街の人）「あーそうですか、ちょっと弱いかなと思いますけれど」「トランプさんとも、うまくやってくれるんじゃないですか」（街の人）「自民党減っとるけんな、もめ事は多いと思うけど、しっかり頑張って欲しい」「日本も女性初総理でいいんじゃないですか」（街の人）「安倍さん（元首相）の流れだから、あまり」（街の人）「第一に国民のこと日本のことを考えて、政治を行ってくれればいいかなと思います」（街の人）「（国民に）政治に関心を持ってもらえるような活動をしてもらいたいなと思う」（街の人）「初の女性ということで、今までにないようなムーブメントを期待したい」「楽しみしているということに尽きる」